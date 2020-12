Po koronakríze bude nedostatok leteckých pilotov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. decembra (TASR) – Po skončení sa krízy spojenej s novým koronavírusom bude nedostatok pilotov dopravných lietadiel, hoci je o nich stále veľký záujem. TASR na to upozornila spoločnosť Slovak Training Academy (STA), ktorá je súkromným výcvikovým strediskom zamestnávajúcim viac ako 300 ľudí.Súkromná letecká akadémia poukázala na to, že v Európe prídu aerolínie v tomto roku podľa údajov Medzinárodnej asociácie leteckej dopravy (IATA) pre pandémiu takmer o 18 miliárd eur. Podľa IATA je v Európe v odvetví letectva a s ním spojených podnikateľských činností ohrozených šesť až sedem miliónov pracovných miest.Za menším záujmom o leteckú dopravu podľa pilota Tibora Stiha stoja najmä nejednoznačné protipandemické opatrenia v jednotlivých štátoch Európskej únie. "" komentoval s tým, že práve preprava v menších typoch súkromných lietadiel zaznamenáva rozmach. Práve v tomto segmente si piloti nachádzajú v čase krízy uplatnenie.Podľa jeho slov sa návrat do normálu očakáva na konci roka 2021. "" komentoval.O nedostatku pilotov v Európe hovorí aj dekan leteckej fakulty v Košiciach Stanislav Szabo. Požiadavky celosvetového leteckého trhu pred vypuknutím krízy podľa jeho slov evidovali akútny nedostatok chýbajúcich pilotov, ale i pozemného leteckého personálu." povedal s dôvetkom, že požiadavky súvisiace s praktickým leteckým výcvikom sa škole darí napĺňať aj vďaka úzkej spolupráci s STA. Spoločne pripravujú civilných pilotov, ale aj pilotov pre potreby Vzdušných síl ozbrojených síl SR.Zástupca výkonného riaditeľa Medzinárodného letiska v Košiciach Tomáš Jančuš dodal, že aj vďaka prevádzke STA je postavenie Košíc a Letiska Košice na leteckej mape výnimočné. "" dodal.Akadémia sa v súčasnosti sústredí najmä výcvik pilotov vrtuľníkov. Vedenie spoločnosti nevylučuje, že v budúcnosti kurzy rozšíria o pilotný výcvik na lietadlá. "" uzavrel za STA Academy Lukáš Halás.