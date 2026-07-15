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Stachura: Penta môže ovládnuť 48 % verejného zdravotného poistenia
Poslanec tvrdí, že súkromná zdravotná poisťovňa bude mať po spojení takmer 48 percent poistencov a bude ovládať vyše päť miliárd eur v rámci verejného zdravotného poistenia.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Finančná skupina Penta môže ohlásenou fúziou Unionu zdravotnej poisťovne a poisťovne Dôvera ovládnuť takmer polovicu verejného zdravotného poistenia. Štát by mal vedieť v tejto situácii ochrániť záujmy všetkých pacientov. V reakcii na ohlásenie kúpy akcií Unionu Dôverou to uviedol poslanec parlamentu Peter Stachura (KDH). Zároveň vyzval Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby situáciu riešili.
„Táto transakcia nie je úplne obyčajným spájaním dvoch bežných firiem na trhu, pretože zdravotníctvo je silne regulovaným prostredím a takéto spájanie môže mať závažné dosahy na fungovanie celého systému ako celku. My vnímame tento krok negatívne, pretože ide smerom k monopolizácii,“ povedal Stachura. KDH podľa neho presadzuje, aby bola na Slovensku zachovaná pluralita zdravotných poisťovní.
Poslanec tvrdí, že súkromná zdravotná poisťovňa bude mať po spojení takmer 48 percent poistencov a bude ovládať vyše päť miliárd eur v rámci verejného zdravotného poistenia. Dôvera tak podľa neho bude mať silné postavenie a rozhodovanie o dátach a o tom, čo sa bude v slovenskom zdravotníctve diať. „Bez jej schválenia sa tu nepohne ani lístoček na strome,“ poznamenal Stachura.
Hnutie upozornilo, že Penta v súčasnosti vlastní zdravotnú poisťovňu Dôvera, rozsiahlu sieť nemocníc a polikliník a aj stovky lekární. „Poisťovňa rozhoduje, komu dá zmluvu, koľko zaplatí nemocnici alebo ambulancii a aké limity jej nastaví. Ak je súčasťou rovnakej skupiny ako nemocnice, polikliniky a lekárne, môže ovplyvňovať celý reťazec zdravotnej starostlivosti. Má dáta, finančnú silu aj prehľad o trhu. Nezávislí poskytovatelia sa proti takejto sile dokážu brániť len veľmi ťažko,“ vysvetlil Stachura. Dodal, že sa tým vytvára riziko presunutia verejných zdrojov medzi firmami v rámci jednej skupiny a takýmto spôsobom možno obchádzať účel pravidiel.
Žiada PMÚ, ÚDZS aj rezort zdravotníctva, aby neposudzovali iba formálne spojenie dvoch poisťovní. Preskúmať musia celú vertikálnu štruktúru skupiny, jej postavenie voči nezávislým nemocniciam a ambulanciám, vnútroskupinové finančné toky aj možné dôsledky pre dostupnosť zdravotnej starostlivosti, dodal.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
„Táto transakcia nie je úplne obyčajným spájaním dvoch bežných firiem na trhu, pretože zdravotníctvo je silne regulovaným prostredím a takéto spájanie môže mať závažné dosahy na fungovanie celého systému ako celku. My vnímame tento krok negatívne, pretože ide smerom k monopolizácii,“ povedal Stachura. KDH podľa neho presadzuje, aby bola na Slovensku zachovaná pluralita zdravotných poisťovní.
Poslanec tvrdí, že súkromná zdravotná poisťovňa bude mať po spojení takmer 48 percent poistencov a bude ovládať vyše päť miliárd eur v rámci verejného zdravotného poistenia. Dôvera tak podľa neho bude mať silné postavenie a rozhodovanie o dátach a o tom, čo sa bude v slovenskom zdravotníctve diať. „Bez jej schválenia sa tu nepohne ani lístoček na strome,“ poznamenal Stachura.
Hnutie upozornilo, že Penta v súčasnosti vlastní zdravotnú poisťovňu Dôvera, rozsiahlu sieť nemocníc a polikliník a aj stovky lekární. „Poisťovňa rozhoduje, komu dá zmluvu, koľko zaplatí nemocnici alebo ambulancii a aké limity jej nastaví. Ak je súčasťou rovnakej skupiny ako nemocnice, polikliniky a lekárne, môže ovplyvňovať celý reťazec zdravotnej starostlivosti. Má dáta, finančnú silu aj prehľad o trhu. Nezávislí poskytovatelia sa proti takejto sile dokážu brániť len veľmi ťažko,“ vysvetlil Stachura. Dodal, že sa tým vytvára riziko presunutia verejných zdrojov medzi firmami v rámci jednej skupiny a takýmto spôsobom možno obchádzať účel pravidiel.
Žiada PMÚ, ÚDZS aj rezort zdravotníctva, aby neposudzovali iba formálne spojenie dvoch poisťovní. Preskúmať musia celú vertikálnu štruktúru skupiny, jej postavenie voči nezávislým nemocniciam a ambulanciám, vnútroskupinové finančné toky aj možné dôsledky pre dostupnosť zdravotnej starostlivosti, dodal.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.