Stachura vyzval ÚVZ a MZ, aby riešili situáciu s prípravou táborov

Bratislava 21. júna (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura (KDH) vyzval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) a Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby riešili situáciu s prípravou letných táborov. Nové odborné usmernenie hlavnej hygieničky SR Tatiany Červeňovej podľa neho výrazne komplikuje ich organizáciu. Člen výboru NR SR pre zdravotníctvo o tom informoval po sobotňajšom rokovaní Rady KDH s tým, že sa na neho obrátili znepokojení rodičia aj organizátori.



„Doteraz bola možná výnimka, že zdravotník, ktorý sa mal starať o zdravotnú starostlivosť detí v týchto táboroch, nemusel byť vždy zdravotníkom, ale mohla to byť aj osoba, ktorá absolvovala určitý niekoľkodňový zdravotnícky kurz. ÚVZ teraz vydal odborné usmernenie, ktoré takúto výnimku ruší, a to samozrejme rozrušilo všetkých organizátorov týchto, hlavne skautských, táborov,“ priblížil Stachura.



Apeluje na urgentné vyriešenie situácie, keďže čas letných táborov sa blíži. „Rodičia sú nervózni, organizátori sú nervózni. Musíme urgentne túto situáciu vyriešiť, budeme to veľmi pozorne sledovať, pýtať sa kompetentných, ako túto situáciu riešia tak, aby tieto tábory mohli byť spustené v danom termíne,“ spresnil.



Slovenskí skauti upozornili, že nové usmernenie k zotavovacím podujatiam komplikuje prípravu tohtoročných letných táborov. Podľa nich bolo vydané príliš neskoro a podmienky, ktoré prináša, sa už nestihnú splniť. ÚVZ reagoval, že usmernenie bolo prijaté v nadväznosti na platnú legislatívu v záujme zjednotenia postupov pre regionálne úrady verejného zdravotníctva, ako posudzovať zotavovacie podujatia pri ich rôznych formách so zámerom udržať vysokú úroveň ochrany života a zdravia detí.