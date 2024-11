Štafetový protest vyjadrí nesúhlas s riadením rezortu kultúry

Bratislava 5. novembra (TASR) - Platforma Otvorená kultúra plánuje 17. novembra spustiť akciu Slovenská kultúrna pochodeň. Prostredníctvom štafetového protestu chcú spolu s účastníkmi tejto akcie vyjadriť nesúhlas s aktuálnym dianím v rezorte kultúry pod vedením súčasnej ministerky Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Na utorkovom tlačovom brífingu o tom informovali členovia platformy a iniciatívy Kultúrny štrajk.



"Cieľom štafetového protestu je upozorňovať a bojovať proti deštrukcii kultúrnej identity na Slovensku," vyhlásila členka platformy i výboru Kultúrneho štrajku Veronika Nemcová. "V každom meste budú ľudia držať štafetu svetla pre kultúru, zároveň s touto štafetou bude putovať kniha, do ktorej môžu ľudia napísať odkaz a prianie kultúre do nového roka," priblížila spôsob protestu.



Dodala, že symbolický bude nielen začiatok akcie - na Deň boja za slobodu a demokraciu, symbolické bude aj miesto štartu štafetového protestu - v Humennom, slovenskom Meste kultúry 2024. Slovenská kultúrna pochodeň má prejsť z východného Slovenska až do Bratislavy, kde sa v decembri, v zatiaľ nespresnený deň, uskutoční protestné zhromaždenie spojené s hodinovým ostrým štrajkom pracovníkov v kultúre.



Zástupcovia výboru Kultúrneho štrajku na brífingu opätovne kritizovali činnosť súčasného vedenia ministerstva kultúry, politické zásahy do orgánov verejnoprávnych inštitúcií, zlyhávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva i prepúšťanie v organizáciách kultúry, ktoré má podľa nich už charakter hromadného prepúšťania. Personálne redukcie podľa iniciatívy Kultúrny štrajk výrazne znižujú odborný potenciál a tak ohrozujú samotné plnenie úloh jednotlivých inštitúcií. Rečníci na brífingu tiež hovorili o nezáujme vlády a prezidenta o stretnutie so zástupcami štrajkujúcej kultúrnej obce.