Stály predstaviteľ SR pri OSN odovzdal Guterresovi poverovacie listiny

New York 10. septembra (TASR) - Stály predstaviteľ SR pri Organizácii Spojených národov (OSN) Peter Hulényi odovzdal v pondelok v New Yorku svoje poverovacie listiny generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi. Uvádza sa to na webovej stránke svetovej organizácie, píše TASR.



Hulényi v rámci 30-ročného pôsobenia v slovenskej diplomacii zastupoval SR naposledy na poste veľvyslanca v Izraeli a od roku 2019 pracoval na MZVEZ vo funkcii riaditeľa odboru OSN a následne generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných organizácií.



OSN združuje 193 členských krajín z celého sveta s cieľom zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť. Slovensko je súčasťou medzinárodnej organizácie od jej vzniku v roku 1945, v rámci bývalého Československa sa stalo jedným z 51 zakladajúcich členov.