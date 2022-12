Koordinačným orgánom na vykonávanie sankcií môže byť rezort financií

Bratislava 14. decembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR by mohlo po prijatí príslušnej legislatívy vykonávať funkciu stáleho koordinačného orgánu na vykonávanie medzinárodných sankcií. Vyplýva to z návrhu zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike, ktorý v stredu odsúhlasila vláda SR.



Navrhuje sa v ňom nielen to, aby funkciu stáleho koordinačného orgánu vykonával rezort financií, ale aj aby bola v súlade s európskym štandardom zavedená trestná zodpovednosť za závažnejšie formy porušenia alebo obchádzania medzinárodných sankcií do slovenského právneho poriadku.



Súčasne návrh z dielne rezortu spravodlivosti bližšie popisuje právomoci ústredného koordinačného orgánu na vykonávanie medzinárodných sankcií, ako aj prerozdelenie zodpovednosti za ich vykonávanie medzi ústredné orgány.



V nadväznosti na schválený dokument majú byť vykonané aj ďalšie legislatívne zmeny, a to v oblastiach, v ktorých bola Ústrednou koordinačnou skupinou pre vykonávanie medzinárodných sankcií identifikovaná potreba zmeny. Ide o zefektívnenie konania vo vzťahu k zaisteniu majetku i úpravu režimu udeľovania výnimiek z vykonávania medzinárodných sankcií.



Navrhuje sa aj sprísnenie správnych postihov za porušovanie a obchádzanie sankcií. Tiež zmeny v zaraďovaní a vyraďovaní osôb na zoznamy sankcionovaných osôb i zefektívnenie správy zaisteného majetku.



Predkladaný materiál nadväzuje na uznesenie vlády z marca 2022 k návrhu opatrení na zabezpečenie efektívneho vykonávania medzinárodných sankcií, s osobitným zameraním na reštriktívne opatrenia prijaté v nadväznosti na situáciu na Ukrajine.