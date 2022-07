Stančík a Čekovský považujú Krúpov odchod z OĽANO za predčasný

Bratislava 28. júla (TASR) - Rozhodnutie poslanca Juraja Krúpu opustiť poslanecký klub OĽANO považujú poslanci OĽANO Andrej Stančík a Kristián Čekovský za predčasné. Rokovania o budúcnosti koalície totiž stále pokračujú. Poslanci odmietajú vládu s fašistami.



"Premiér Eduard Heger jasne hovorí o snahe zachovať štvorkoalíciu a v tomto má našu plnú podporu. Odmietame akékoľvek úvahy o menšinovej vláde s podporou ĽSNS. Takáto koalícia opierajúca sa o hlasy opozičných, nezaradených či fašistických poslancov by nemala dlhú trvanlivosť," uviedli vo svojom stanovisku.



Juraj Krúpa oznámil vo štvrtok na sociálnej sieti, že odchádza z klubu OĽANO. Rozhodol sa tak najmä pre hodnotové obraty hnutia a príklon OĽANO k ultrakonzervativizmu. Za červenú čiaru označil úvahy o možnosti menšinovej vlády s podporou "rôznych kriminálnikov, extrémistov a fašistov".



Krúpa odmieta legitimizovanie extrémistov ich prizývaním k reálnej moci. "Na takýchto krokoch vedúcich ku korózii vnímania zásadných demokratických hodnôt a princípov, na ktorých bola táto koalícia štyroch vládnych strán postavená, sa odmietam podieľať," vyhlásil poslanec, podľa ktorého OĽANO nie je rovnaké ako v roku 2020.



Klub OĽANO už opustilo viacero poslancov, po odchode Krúpu by mal mať 47 členov. Ako prvý odišiel z klubu Martin Čepček, ktorého vylúčili v lete minulého roka. Čepček podľa OĽANO nerešpektoval pravidlá koaličnej zmluvy a opakovane hlasoval za opozičné návrhy. V októbri 2021 odišiel Ján Krošlák, keďže dlhodobo nesúhlasil so spôsobom a štýlom lídra OĽANO Igora Matoviča.



V januári 2022 klub opustil Ján Mičovský, ako dôvod uviedol najmä dianie v rezorte pôdohospodárstva. Ako posledné klub OĽANO opustili poslankyne Romana Tabák a Katarína Hatráková. Vylúčili ich po tom, ako nehlasovali za súhlas s vydaním Roberta Fica (Smer-SD) na väzobné stíhanie.