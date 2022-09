Stančík bude iniciovať výbor, Žilinku sa chce pýtať na šírenie hoaxov

Bratislava 16. septembra (TASR) - Vyjadreniami generálneho prokurátora Maroša Žilinku o údajnom zničení hrobov ruských vojakov by sa mohol zaoberať Zahraničný výbor Národnej rady (NR) SR. Jeho zvolanie chce iniciovať poslanec Andrej Stančík (OĽANO). Žilinka avizoval prešetrenie zásahu do hrobových miest vojakov Ruskej cárskej armády v obci Ladomirová v Prešovskom kraji. Polícia označila informácie o zničení cintorína za hoax, ktoré šíri ruské veľvyslanectvo na Slovensku.



"Je zarážajúce, že pán generálny prokurátor šíri v čase vojny hoaxy agresora, ktorý nás má na zozname nepriateľov. Považujem to za neprípustné a budem iniciovať mimoriadny Zahraničný výbor NR SR, kde sa ho budem na tieto aktivity pýtať," uviedol v stanovisku Stančík.



Na Žilinku reagoval aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). "Toto je obrovská hanba. GP SR zdieľa na svojom profile falošnú propagandu, vytvorenú ruskou ambasádou v SR," napísal na sociálnej sieti. Minister je presvedčený, že šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR je "priamym nástrojom ruskej propagandy, ktorého kroky našej krajine veľmi ubližujú".



Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) podotkla, že generálny prokurátor má chrániť občanov SR. "Maroš Žilinka namiesto toho zdieľa nebezpečný hoax nepriateľského štátu, pričom občanovi Slovenska chodia vyhrážky a hrozby," skonštatovala. Opakovane sa podľa nej potvrdilo, že šéf GP svoju funkciu nezvláda a je potrebná zmena na jeho poste. "Mýli si výkon kompetencií s nebezpečnou proruskou politikou a oslabuje inštitúciu, ktorú má riadiť," uviedla na sociálnej sieti.



Ruská ambasáda zverejnila, že hroby dal starosta obce Ladomirová Vladislav Cuper bagrom zrovnať so zemou a že preto posiela diplomatickú nótu slovenskému rezortu diplomacie. Starosta reagoval, že to nie je pravda a hroby zostali naďalej na svojich miestach. Prešovská krajská polícia už informovala, že rieši vyhrážky starostovi a preverí i údajné zničenie hrobov.



Generálny prokurátor chce situáciu s cintorínom preveriť. "Po rozsiahlej generálnej rekonštrukcii vykonanej v roku 2014 bol vojnový cintorín obnovený, k starostlivosti o stav a udržiavanie hrobov vojakov však neznámy páchateľ pristúpil hanebným a neakceptovateľným spôsobom, ktorý nemôže zo strany orgánov činných v trestnom konaní ostať nepovšimnutý," napísal Žilinka na sociálnej sieti. Avizoval, že bude predmetom prešetrenia, či "bezohľadným zásahom" do hrobových miest, v ktorých sú pochovaní vojaci, nedošlo k naplneniu znakov trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku.