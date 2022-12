Stančík: EÚ vyzýva Irán, aby neposkytoval Rusku drony

Bratislava/Brusel 12. decembra (TASR) - Rozšírenie sankcií voči Iránu je odkazom pre Teherán, že EÚ stojí na strane ľudských práv. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Andrej Stančík (OĽANO) po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Stančík pripomenul, že diplomati schválili rozšírenie sankčného balíka EÚ voči Iránu, čo má súvislosť s potláčaním ľudských práv a represiami voči demonštrantom.



"Schválili sme sankcie hlavne voči osobám, ktoré sú previazané s iránskym režimom a revolučnými gardami. Zároveň sme v našom stanovisku jednoznačne uviedli, že podporujeme dodržiavanie ľudských práv. Hovoríme o tom, že Európa plne stojí za iránskymi ženami a dievčatami, ktoré chcú len to, aby boli zrovnoprávnené. Podporujeme snahy, aby boli nezávisle vyšetrené zločiny proti protestujúcim," opísal situáciu Stančík.



Potvrdil, že Rada ministrov ostro odsúdila aj predaj iránskych vojenských bezpilotných lietadiel Rusku, ktoré ich následne používa na nevojenské ciele na Ukrajine.



"Pre EÚ je to veľký problém, lebo vidí, že iránske drony sú od začiatku vojny na Ukrajine zneužívané na ničenie infraštruktúry a terorizujú ukrajinských obyvateľov," uviedol Stančík.