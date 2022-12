Stančík: Summit EÚ podporí kandidátsky štatút pre Bosnu a Hercegovinu

Brusel 13. decembra (TASR) - Decembrový summit EÚ (15. decembra) bude priaznivý pre Bosnu a Hercegovinu, ktorá by mala dostať štatút kandidátskej krajiny na vstup do Únie. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Andrej Stančík v Bruseli na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti, informuje spravodajca TASR.



Diplomati členských štátov eurobloku pripravili závery pre summit EÚ, v ktorých sa zhodli na tom, že Bosne a Hercegovine bude vo štvrtok počas stretnutia šéfov vlád a štátov udelený štatút kandidátskej krajiny. Počas júnového summitu, keď lídri EÚ udelili kandidátsky štatút Ukrajine a Moldavsku, nebola politická zhoda v prípade Bosny a Hercegoviny.



Český minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ v tejto súvislosti pripomenul, že politika rozširovania Únie je "silnou kotvou pre mier, demokraciu, prosperitu, bezpečnosť a stabilitu na našom kontinente".



"Rada EÚ svojimi závermi vysiela jasný signál o svojom záväzku rozširovať Úniu. Teší ma odporúčanie udeliť Bosne a Hercegovine štatút kandidátskej krajiny," uviedol Bek.



Stančík dodal, že v oblasti rozširovania Rada EÚ pozitívne vníma integračný proces so Severným Macedónskom a Albánskom a víta nedávne odporúčanie Európskej komisie schváliť kandidátsky štatút pre Bosnu a Hercegovinu. V utorok s tým súhlasili aj zástupcovia členských štátov, čo znamená, že vo štvrtok na summite v Bruseli to lídri nebudú mať problém odobriť.



"Vnímame to aj ako silný politický signál pre politické elity v Bosne a Hercegovine, aby pokračovali s európskym a proreformným integračným procesom," odkázal Stančík.



Podľa tlačovej agentúry AFP sa európski lídri obávajú, že ak krajinám západného Balkánu nevyšlú priaznivé integračné signály, tieto stratia trpezlivosť pri čakaní na členstvo v EÚ a aj v NATO. To by mohlo zvýšiť ich nestabilitu a urobiť ich zraniteľnejšími voči ruským a čínskym snahám o získanie vplyvu v tomto regióne.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)