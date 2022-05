Stančík: Riešenie problému domáceho násilia by sa malo zefektívniť

Bratislava 22. mája (TASR) - Zlepšenie toku informácií o domácom násilí v rámci polície, spolupráca s neziskovými organizáciami i tvrdšie postihy pre policajtov, ktorí problémy neriešia alebo nejakým spôsobom zlyhajú. Aj to by malo podľa slov poslanca Národnej rady (NR) SR Andreja Stančíka (OĽANO) prispieť k zefektívneniu práce polície a riešeniu problematiky domáceho násilia. Pre TASR uviedol, že tieto opatrenia by sa mali postupne zavádzať do praxe a že s policajným prezidentom Štefanom Hamranom a zástupcami neziskových organizácií o situácii komunikujú.



"Mali sme niekoľko stretnutí k tomu, aby sa efektívne riešil problém domáceho násilia. Na základe skúseností organizácií sme vypracovali dokument, v ktorom boli opísané hlavné problémy," uviedol Stančík. Na poslednom stretnutí sa podľa jeho slov vytvoril nový komunikačný kanál medzi políciou a neziskovými organizáciami.



Stančík uviedol, že policajný prezident vníma zlyhania jednotlivcov v polícii pri riešení domáceho násilia. Aj preto avizoval tvrdšie vyvodzovanie zodpovednosti a zavedenie pravidelných školení. Podľa Stančíka existuje viacero modelov kontroly. Uviedol, že polícia si vie predstaviť cestu spolupráce s neziskovými organizáciami, že by práve tieto informovali o prípadných zlyhaniach či pochybeniach. Pripustil, že pri malých okresoch a obciach môže byť problémom strach obetí domáceho násilia, keďže ide o menšie komunity, kde sa všetci poznajú a každý by mohol vedieť, kto problém nahlásil.



Zlepšiť sa podľa Stančíka má aj informačný tok. Napríklad by mali mať policajti interné informácie, ktoré sú tie osoby zažívajúce domáce násilie v ich okrese. Má ísť o novinku, ktorá by mohla prispieť k zlepšeniu situácie. "Veľa vecí nemusíme vymýšľať nanovo, dá sa poučiť z iných krajín, kde napríklad platí, že ak je v domácnosti domáce násilie, chodia pochôdzkari častejšie len okolo domu. To je veľký signál pre agresora, aby si nič nedovolil," priblížil.



Spôsoby zefektívnenia situácie chceli podľa Stančíkových slov riešiť najmä cestou interných smerníc. Argumentuje, že aj keby prijali najlepší zákon, pokiaľ sa neimplementuje aj na najnižšej a lokálnej úrovni, nemal by zmysel. Ozrejmil, že veľa zo spomínaných vecí sa dá zaviesť do praxe postupne a budú pribúdať aj ďalšie. "Je to beh na dlhé trate, vieme, že aj Policajný zbor má problém s tým, že má málo policajtov," priznal.