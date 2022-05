Stančík:Spolupráca Gyimesiho a Tarabu je v rozpore s koaličnou zmluvou

Bratislava 28. mája (TASR) - Spoločný návrh koaličného parlamentného poslanca Györgyho Gyimesiho (OĽANO) a opozičného nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu o zákaze vyvesovať na vybrané budovy symboly hnutí či komunít propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie je podľa poslanca Andreja Stančíka (OĽANO) v rozpore s koaličnou zmluvou. Vedenie OĽANO a poslaneckého klubu hnutia vyzval, aby k tomu zaujali jasný postoj.



Stančík návrh považuje za "prvoplánové a nechutné vytĺkanie politických bodov na homofóbii a predsudkoch". Kritizuje, že Gyimesi vopred neinformoval poslanecký klub OĽANO a s nikým nediskutoval. "Všetkých nás tým prekvapil. Pán Gyimesi by si mal uvedomiť, že je politik Národnej rady SR a nie Orbánovho Maďarska," vyhlásil Stančík.



V diskusnej relácii Sobotné dialógy na RTVS poslanec Peter Kremský (OĽANO) uviedol, že ide o Gyimesiho "freestyle" a o jeho vlastnú iniciatívu, o ktorej v OĽANO nevedeli. Marián Viskupič (SaS) v relácii povedal, že neverí, že o tomto návrhu nevedel líder OĽANO Igor Matovič.



Poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková na sociálnej sieti napísala, že Gyimesi sa rozhodol absolútne pošliapať koaličnú zmluvu, keďže predložil zákon s opozičným poslancom. Poslankyňa vníma návrh ako absurdný. "Miesto toho, aby sa Slovensko približovalo akceptáciou menšinových práv k modernej Európe 21. storočia, tak sa tu stredoveký krúžok snaží po nich šliapať," vyhlásila. Líder OĽANO podľa nej o návrhu vie a chce sa ním opozícii odmeniť za to, že mu pomohli schváliť protiinflačný balík.



Bittó Cigániková kritizuje, že Matovič dostal do parlamentu ľudí, ktorí pravidelne pomáhajú opozícii. "A to nám pred voľbami sľubovali, ako narobia poriadky. Zatiaľ robia len bordel. V krajine, v koalícii, všade. Pomáhajú tým návratu Fica," vyhlásila koaličná poslankyňa. "Ukázali ste sa ako právni amatéri, ktorí píšu protiústavné a zákerné návrhy zákonov," odkázal poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí).



Gyimesi a Taraba navrhujú, aby na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, bolo zakázané vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.



Tvrdia, že tak reagujú na trend, pri ktorom niektoré orgány SR alebo verejné inštitúcie verejne podporujú niektoré ideológie, najmä vyvesením vlajky prezentujúcu takúto ideológiu. "Týmto konaním nielen porušujú Ústavu SR, ale, navyše, významne polarizujú spoločnosť," uviedli poslanci v dôvodovej správe.