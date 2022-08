Štandardizované procesy sú receptom na úspech v globálnom bankovníctve

Bratislava 26. augusta (OTS) - Jedna banka, sedem krajín, 2 300 pobočiek a viac ako 16 miliónov klientov. Z pôvodne prvej rakúskej sporiteľne sa za viac ako sto rokov existencie stala banková skupina, pôsobiaca v celom regióne strednej Európy, vrátane Slovenska. Pre Erste Group však rast neznamenal len posilnenie pozície – priniesol so sebou aj výzvy, ako zosúladiť všetky procesy a dáta v rozdielnych krajinách, kde sa platí rôznymi menami. Riešenie našli v SAP S/4HANA . Jednotná, inteligentná ERP platforma im ponúkla silný nástroj na štandardizáciu finančných operácií, obstarávania i reportingu.hovorí Herbert Fuchs, šéf oddelenia SAP aplikácií v Erste Group.Erste dlhé roky používalo riešenie SAP ERP a tak digitálna transformácia s využitím modernej platformy SAP S/4HANA bol logický krok. Jej výhodou je komplexnosť a modulárnosť – dokáže pokryť rôzne potreby firiem, podnikov a organizácií bez ohľadu na odvetvie podnikania.Napríklad účtovníctvo je teraz pre stredoeurópsku bankovú skupinu jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Erste Group odhaduje, že len samotné procesy finančných uzávierok sa zjednodušia minimálne o desatinu. Systém využíva umelú inteligenciu, strojové učenie a robotickú automatizáciu procesov, takže napríklad práca s faktúrami - ich párovanie a podobné operácie - je plne automatizovaná a rýchla.Transformácia IT prostredia navyše pomohla oddeliť účtovníctvo od samotných bankových operácií. Skupina je tak lepšie pripravená na neustále sa meniace regulácie vo všetkých krajinách, kde pôsobí.Riešenie, ktoré Erste Group implementovala, využíva moderné používateľské rozhranie SAP Fiori vysvetľuje Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko Práve reporting bol jednou z hlavných oblastí, ktoré boli motiváciou pre modernizáciu systému.“ pochvaľuje si nový systém Herbert Fuchs.dodáva.Dátový sklad, ktorý je priamo súčasťou riešenia, v kombinácii s in-memory databázou okrem rýchlosti prístupu k údajom zvyšuje aj flexibilitu. Vytvoriť ľubovoľný report tak teraz v banke trvá minúty namiesto hodín.dopĺňa Martin Ferenec. Čas a úsilie potrebné na prípravu pred auditmi sa vďaka novému systému podarilo skresať na polovicu.Nasadenie SAP S/4HANA znamená aj celkové zjednodušenie IT infraštruktúry a prevádzkovej údržby. Banka odhaduje, že úspory v tomto ohľade budú minimálne 30 %. IT oddelenie tak získa čas a priestor na to, aby sa venovalo novým projektom s pridanou hodnotou – napríklad vytváraniu pokročilých reportov s pomocou robotickej automatizácie procesov.