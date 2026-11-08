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Stanislav Zvolenský vyjadruje ľútosť nad tragickou streľbou v Krakove
Vyzýva ľudí k modlitbe za to, aby v ľudských srdciach nevíťazila nenávisť a násilie, ale láska, porozumenie a rešpektovanie dôstojnosti každého človeka.
Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský vyjadruje hlbokú ľútosť nad tragickou udalosťou, ku ktorej došlo v sobotu (7. 11.) v poľskom Krakove. V modlitbe pamätá na obete streľby, ich rodiny i všetkých zranených a zasiahnutých touto udalosťou. TASR o tom informovala Tlačová kancelária KBS.
„Správa o tragickej streľbe v centre Krakova sa ma hlboko dotkla. Duchovne som spojený so všetkými, ktorých táto udalosť bolestne zasiahla. Myslím osobitne na rodiny zosnulých, ktoré prežívajú nesmiernu bolesť zo straty svojich blízkych, ako aj na zranených, ktorým vyprosujem skoré uzdravenie a potrebnú silu,“ uviedol Zvolenský.
Vyzýva ľudí k modlitbe za to, aby v ľudských srdciach nevíťazila nenávisť a násilie, ale láska, porozumenie a rešpektovanie dôstojnosti každého človeka. „Všetkých postihnutých touto tragédiou zahŕňam do svojich modlitieb a vyprosujem im Božiu blízkosť a útechu,“ dodal Zvolenský.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a viacero ďalších zostalo zranených. Páchateľa policajti postrelili. V dome strelca sa tiež našli telá dvoch žien a jedného muža. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska išlo o členov rodiny páchateľa. Prezident Poľska Karol Nawrocki podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil 8. a 9. november za dni štátneho smútku
„Správa o tragickej streľbe v centre Krakova sa ma hlboko dotkla. Duchovne som spojený so všetkými, ktorých táto udalosť bolestne zasiahla. Myslím osobitne na rodiny zosnulých, ktoré prežívajú nesmiernu bolesť zo straty svojich blízkych, ako aj na zranených, ktorým vyprosujem skoré uzdravenie a potrebnú silu,“ uviedol Zvolenský.
Vyzýva ľudí k modlitbe za to, aby v ľudských srdciach nevíťazila nenávisť a násilie, ale láska, porozumenie a rešpektovanie dôstojnosti každého človeka. „Všetkých postihnutých touto tragédiou zahŕňam do svojich modlitieb a vyprosujem im Božiu blízkosť a útechu,“ dodal Zvolenský.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a viacero ďalších zostalo zranených. Páchateľa policajti postrelili. V dome strelca sa tiež našli telá dvoch žien a jedného muža. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska išlo o členov rodiny páchateľa. Prezident Poľska Karol Nawrocki podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil 8. a 9. november za dni štátneho smútku