< sekcia Slovensko
Stano: Členstvo v EÚ prináša nielen miliardy eur, ale i veľké možnosti
Bez EÚ by podľa neho nebolo Slovensko ničím a nikým chránené.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava/Bratislava 9. mája (TASR) - Členstvo v Európskej únii prináša Slovensku nielen miliardy eur na investície, ale aj obrovské možnosti. Pri príležitosti sobotného Dňa Európy to vyhlásil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
„Bez členstva v EÚ by sme boli opustený, izolovaný, spustnutý ostrov. Len keď si zoberieme peniaze, ktoré prišli na Slovensko, tak 80 percent verejných investícií pochádza z európskych peňazí na základe európskej solidarity,“ zdôraznil Stano. Podčiarkol, že ide o peniaze, ktoré pochádzajú z iných členských štátov.
„Máme možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, kde chceme študovať, pracovať, cestovať, žiť, pôsobiť, podnikať za úplne rovnakých podmienok ako občania ostatných 26 členských krajín,“ doplnil. Poukázal tiež na to, že jedine v mierových časoch je možné zvyšovanie prosperity a budovanie bezpečnostných záruk pred vonkajšími hrozbami.
Bez EÚ by podľa neho nebolo Slovensko ničím a nikým chránené. „EÚ má spoločný trh, kde sa obchoduje bez bariér, nemusíte si meniť menu. Slovensko by ako malý štát nedokázalo ekonomicky prežiť, nemalo by zaručenú bezpečnosť. Bolo by odkázané len na dobrovoľnosť iných,“ zdôraznil. V tejto súvislosti poukázal na situáciu v krajinách bývalého tzv. východného bloku, ktoré v EÚ nie sú.
Deň Európy si každoročne EÚ pripomína 9. mája. Tento dátum je výročím Schumanovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce. Schumanov návrh sa považuje za začiatok dnešnej EÚ.
„Bez členstva v EÚ by sme boli opustený, izolovaný, spustnutý ostrov. Len keď si zoberieme peniaze, ktoré prišli na Slovensko, tak 80 percent verejných investícií pochádza z európskych peňazí na základe európskej solidarity,“ zdôraznil Stano. Podčiarkol, že ide o peniaze, ktoré pochádzajú z iných členských štátov.
„Máme možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, kde chceme študovať, pracovať, cestovať, žiť, pôsobiť, podnikať za úplne rovnakých podmienok ako občania ostatných 26 členských krajín,“ doplnil. Poukázal tiež na to, že jedine v mierových časoch je možné zvyšovanie prosperity a budovanie bezpečnostných záruk pred vonkajšími hrozbami.
Bez EÚ by podľa neho nebolo Slovensko ničím a nikým chránené. „EÚ má spoločný trh, kde sa obchoduje bez bariér, nemusíte si meniť menu. Slovensko by ako malý štát nedokázalo ekonomicky prežiť, nemalo by zaručenú bezpečnosť. Bolo by odkázané len na dobrovoľnosť iných,“ zdôraznil. V tejto súvislosti poukázal na situáciu v krajinách bývalého tzv. východného bloku, ktoré v EÚ nie sú.
Deň Európy si každoročne EÚ pripomína 9. mája. Tento dátum je výročím Schumanovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce. Schumanov návrh sa považuje za začiatok dnešnej EÚ.