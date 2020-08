Stanová: Časť peňazí z EÚ by sa mala použiť na reformu ochrany zvierat

Bratislava 11. augusta (TASR) – Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová žiada o vytvorenie kapacít z vyrokovaného balíka z fondov Európskej únie (EÚ) vo výške viac ako 40 miliárd eur na zásadnú reformu v oblasti ochrany zvierat.



V ochrane zvierat a riešení problematiky túlavých zvierat podľa nej Slovensko výrazne zaostáva za inými európskymi krajinami a týraných zvierat je na Slovensku z roka na rok viac. „Právo zhabať týrané zvieratá má len štát. Štát a samosprávy majú zriaďovať útulky a karanténne stanice, ale deje sa to v minimálnej miere, nemajú na to totiž dostatočné kapacity,“ povedala Stanová na utorkovej tlačovej konferencii.



Ide o veterinárov, príslušníkov polície, armády či miestnych organizácií poriadkových služieb, ktorí by dozerali na odchytávanie zvierat. Potrebné je tiež vytvorenie karanténnych staníc, v ktorých by mohli byť týrané a zhabané zvieratá umiestnené. Iniciatíva Zvierací ombudsman navrhuje využiť už existujúce kapacity mimovládnych organizácií, ktoré by si štát mohol prenajímať.



„Ďalšou fázou reformy by malo byť vytvorenie verejných politík v mestách a účinných mechanizmov kontroly pre predchádzanie problémom. Neskôr tiež legislatívne zmeny, ktorým však musí predchádzať širšia diskusia,“ tvrdí Stanová. Takouto zmenou by mohlo byť napríklad to, aby zákon umožnil uložiť tyranom zákaz chovu. Rovnako finančné sankcie pre množiteľov či motivovanie ľudí k tomu, aby dali psa kastrovať, napríklad znížením dane za psa. „Už od roku 2007 je v zákone povinnosť brať tyranom zvieratá a starať sa o ne, ale nemá to kto robiť a kam ich dávať,“ priblížila zvieracia ombudsmanka.



Ročne sa do trestného konania podľa Stanovej dostane len niekoľko desiatok prípadov týrania zvierat, iniciatíva pritom každý rok prijme približne 1500 podnetov, ktoré na týranie poukazujú. V dôsledku nekonania štátnych orgánov a nevymožiteľnosti práva podľa nej týranie zvierat pokračuje a často sa rozširuje aj do ďalších druhov trestnej činnosti.



Stanová hovorí, že na reformu ochrany zvierat netreba veľa prostriedkov, konkrétna suma má však vyplynúť z analýzy, ktorú iniciatíva Zvierací ombudsman aktuálne realizuje. Mohla by sa pohybovať okolo jedného milióna eur ročne. „Uvidíme, či bude možné peniaze z EÚ využiť, pretože pri rokovaní s ľuďmi z Európskeho parlamentu zaznieval aj argument, že na využitie týchto financií je reforma príliš malá,“ hovorí Stanová. Efekt by však podľa nej bol obrovský vrátane zníženia mravného ohrozenia detí či zlepšenia medzinárodnej reputácie Slovenska.



Iniciatíva Zvierací ombudsman svoje požiadavky formulovala v otvorenom liste premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), ktorý za necelý deň podpísalo viac ako 7000 ľudí. Pridávajú sa rôzne útulky a ďalšie ochranárske organizácie.