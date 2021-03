Stanovisko ŠÚKL k vakcíne Sputnik V by malo byť známe na budúci týždeň

Bratislava 16. marca (TASR) - Na budúci týždeň sa začne intenzívnejšie očkovať vakcínou Moderna. Jej dodávky boli už niekoľko týždňov slabé. V priebehu budúceho týždňa by tiež malo byť známe stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) o bezpečnosti ruskej vakcíny Sputnik V. V utorok o tom informovala štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková.



Očkovanie vakcínou Moderna stálo niekoľko týždňov pre slabé dodávky. "Od budúceho týždňa otvárame miesta pre očkovanie prvou dávkou vakcíny Moderna. Jej dodávky sa už budú zvyšovať na mesačnej báze o 140.000," spresnila Ježíková.







V súčasnosti sa zároveň uskutočňujú laboratórne kontroly ruskej vakcíny Sputnik V. Podľa Ježíkovej sú priebežné výsledky dobré. Komplexné informácie o vakcíne by mali byť známe 23. marca. "Očakávame, že v priebehu budúceho týždňa budeme mať záverečné stanovisko od ŠÚKL o bezpečnosti tejto vakcíny," dodala Ježíková.



Krajina podľa nej v marci očakáva nárast dodávok všetkých typov vakcín. Výnimkou je vakcína AstraZeneca, spoločnosť mala v marci dodať 300.000 dávok. "AstraZeneca nám oznámila, že v marci príde 25.184 dávok. Budeme sa musieť na to prispôsobiť vo veľkokapacitných očkovacích miestach, kde sa očkuje práve touto vakcínou. Zvyšné dávky budú zatiaľ určené na druhú dávku," uviedla Ježíková.



Pripomenula, že priamy súvis medzi očkovaním vakcínou AstraZeneca a úmrtiami nebol preukázaný. Krajiny, ktoré zakázali očkovanie niektorými šaržami vakcíny, tak urobili podľa štátnej tajomníčky z preventívnych dôvodov. "ŠÚKL aj konzílium odborníkov preto odporúčajú pokračovať v očkovaní s AstraZeneca," doplnila Ježíková.







Už 220.000 ľudí má podľa Ježíkovej na Slovensku podanú druhú dávku očkovacej látky a trend očkovania prudko rastie. To je podľa jej slov spôsobené vyššími dodávkami vakcín aj rozširovaním očkovacích miest.