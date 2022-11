Stanový tábor v Kútoch tvorí centrum pre asi 200 nelegálnych migrantov

Kúty 7. novembra (TASR) - Stanový tábor v Kútoch v súčasnosti tvorí centrum pre približne 200 nelegálnych migrantov. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Ako doplnilo ministerstvo, počty sa menia veľmi rýchlo.



"Prichádzajúcimi alebo skôr prechádzajúcimi osobami je stanový tábor vnímaný len ako krátka zastávka na ceste do západnej Európy. V priemere v stanovom mestečku zostávajú dva až tri dni," informovalo ministerstvo.



V súčasnosti sa pracuje aj na inštalácii kamier v okolí stanového mestečka. "Každá osoba, ktorá bola zachytená, je cudzineckou políciou lustrovaná v informačných systémoch. Doteraz nebolo zo strany nelegálnych migrantov zaznamenané žiadne protiprávne konanie. Naopak, sú vďační za poskytnutú pomoc a dokonca pomáhajú pri zabezpečovaní chodu stanového mestečka," doplnilo ministerstvo.



Väčšina zachytených migrantov pochádza zo Sýrie. Prekážku k zákonnému vyhosteniu tvorí vyhlásený vojnový stav v ich krajine. "Poskytnutím stravy či tepla im zabezpečíme najnutnejšie potreby, preto následne nemajú potrebu zo stanového mestečka odchádzať. Títo ľudia u nás nežiadajú o azyl. Uvedomujú si, že pokiaľ by o neho požiadali, boli by umiestnení do niektorého z centier Migračného úradu MV. Ich cieľom je dostať sa do Nemecka," uviedlo MV SR.



Ministerstvo ďalej informuje, že stanové mestečko vzniklo v Kútoch, keďže ide o dopravný uzol, ktorým sa vedia migranti dostať do Česka a následne do Nemecka. "Zároveň aj zo snahy zamedziť prespávaniu migrantov na železničnej stanici. Vzdialenie sa od tejto cesty by im skomplikovalo ich plán dostať sa tam. Zároveň je to výhodnejšie z hľadiska zabezpečovania verejného poriadku, poskytovania pomoci a prehľadu o fluktuácii osôb," doplnilo ministerstvo.