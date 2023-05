Staré pneumatiky nepatria do zmesového odpadu

Bratislava 8. mája (TASR) - Staré pneumatiky nie sú klasickým komunálnym odpadom, nepatria preto do nádob na zmesový odpad. Nesmú sa ukladať ani vedľa zberných nádob a vynášať do lesa, jazera alebo niekam za obec. Na sociálnej sieti to uviedla organizácia zodpovednosti výrobcov Envi-Pak.



"V zmysle zákona o odpadoch je ich spätný zber povinný bezplatne zabezpečiť každý výrobca a distribútor pneumatík, čiže autoservis, pneuservis alebo predajca pneumatík či automobilov, a to bez ohľadu na miesto ich kúpy, veľkosť alebo značku," uviedol Envi-Pak. Dodal, že tieto prevádzky sú povinné od ľudí bezplatne prevziať pneumatiky a to aj vtedy, keď si u nich nekúpili žiaden produkt alebo službu.



Odber starých pneumatík podľa OZV ponúkajú aj niektoré obce na zberných dvoroch. Staré pneumatiky sa dajú následne veľmi dobre recyklovať. "Pomelú sa a z gumového granulátu sa vyrábajú gumené rohože, športové povrchy alebo povrchy detských ihrísk. Gumový prach sa využíva ako prímes do asfaltu či stavebných izolácií," priblížil Envi-Pak.