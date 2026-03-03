< sekcia Slovensko
Starnúca populácia na Slovensku bola témou konferencie
Analytička Henrieta Tulejová z Advance Institute pomenovala kľúčové oblasti, ktoré budú ovplyvňovať systém zdravotníctva v nasledujúcich desiatich rokoch.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Slovensko sa rýchlo mení na krajinu so starnúcou populáciou, čo prináša nové výzvy pre zdravotné aj sociálne služby. Rastie potreba modernizovať starostlivosť, zlepšovať dostupnosť efektívnych moderných terapií a posilniť investície do inovácií nevyhnutných pre udržateľný rozvoj systému. Kľúčová je pritom užšia spolupráca štátu a podnikateľského sektora. Len tak môže Slovensko výrazne zvýšiť kvalitu starostlivosti o seniorov a zároveň si udržať populáciu zdravú, aktívnu a produktívnu čo najdlhšie. O problematike v utorok diskutovali predstavitelia štátnej správy, zástupcovia a experti politických strán pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť, analytici, riaditelia zdravotných inštitúcií a predstavitelia priemyslu na konferencii Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) s názvom Care, Data, Cost.
Slovensko už dnes čelí demografickej výzve starnutia populácie, ktorá ovplyvňuje dôchodkový systém, zdravotnú starostlivosť a trh práce. Klesajúca pôrodnosť a predlžujúca sa stredná dĺžka života vedú k rastúcemu podielu starších ľudí na trhu práce. „Zamestnávatelia potrebujú zdravú pracovnú silu, aby dokázali tvoriť hodnoty. Modernizácia zdravotníctva nie je len otázkou kvality života, ale aj ekonomickej stability. Efektívne využívanie verejných zdrojov, väčšia transparentnosť a zavádzanie moderných technológií vrátane umelej inteligencie pomôže aspoň čiastočne zvrátiť negatívny demografický trend,“ uviedla výkonná riaditeľka AmCham Martina Slabejová.
Analytička Henrieta Tulejová z Advance Institute pomenovala kľúčové oblasti, ktoré budú ovplyvňovať systém zdravotníctva v nasledujúcich desiatich rokoch. „Populácia starne už dnes. Nie je to problém budúcnosti. V roku 2004 tvorilo obyvateľstvo vo veku 65 a viac rokov 11,6 percenta populácie, v roku 2014 sa zvýšil podiel na 14 percent, v roku 2024 už dosiahol 18,8 percenta a bude ďalej rásť. To spôsobí, že slovenské zdravotníctvo bude v najbližších desaťročiach čeliť nedostatku zdravotníckeho personálu, naproti tomu rastúcemu počtu pacientov a výraznému nedostatku zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení,“ ozrejmila. Cielene preto podľa nej treba začať podporovať opatrenia a investície pre kvalitnú a dostupnú starostlivosť nielen o starnúcu populáciu. Za jedno z riešení považuje aj posilnenie financovania zdravotníctva zo súkromných zdrojov, upratanie poplatkov v ambulantnej starostlivosti a vytvorenie priestoru pre úhrady za nadštandardné služby.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) poznamenal, že starnutie populácie je trend, ktorý nemožno zmeniť, no možno zmeniť to, ako naň reagovať. „Ak chceme udržať produktivitu a ekonomickú stabilitu krajiny, musíme investovať do zdravia ľudí v každom veku, od podpory prevencie a skorého záchytu ochorení, cez dostupnosť inovatívnej liečby až po rozvoj digitálnych riešení a umelej inteligencie. Zdravie nie je len sociálna téma, je to kľúčová ekonomická investícia do budúcnosti Slovenska,“ povedal.
Odborníci poukázali na to, že chorobnosť sa netýka len staršej populácie, ale aj mladších ľudí vrátane pacientov s onkologickými či kardiovaskulárnymi ochoreniami. Je preto podľa nich nevyhnutné nastaviť zdravotnícky a sociálny systém tak, aby podporoval zdravie a pracovnú schopnosť aj vo vyššom veku, udržal populáciu čo najdlhšie v čo najlepšom zdravotnom stave a zároveň zabezpečil kvalitnú starostlivosť pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. „Rezort práce vidí ako účinný nástroj na zvládnutie týchto zmien zavedenie zásad vekového manažmentu, a to prostredníctvom národného projektu Vekový manažment: práca prispôsobená životným etapám. Cieľom projektu je nastaviť podmienky na zavedenie vekového manažmentu do firemnej kultúry podnikov vo všetkých sektoroch hospodárstva. Zároveň sa zameriava na podporu udržania seniorov v zamestnaní a prispôsobeniu pracovného prostredia ich potrebám,” ozrejmil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.
Slovensko už dnes čelí demografickej výzve starnutia populácie, ktorá ovplyvňuje dôchodkový systém, zdravotnú starostlivosť a trh práce. Klesajúca pôrodnosť a predlžujúca sa stredná dĺžka života vedú k rastúcemu podielu starších ľudí na trhu práce. „Zamestnávatelia potrebujú zdravú pracovnú silu, aby dokázali tvoriť hodnoty. Modernizácia zdravotníctva nie je len otázkou kvality života, ale aj ekonomickej stability. Efektívne využívanie verejných zdrojov, väčšia transparentnosť a zavádzanie moderných technológií vrátane umelej inteligencie pomôže aspoň čiastočne zvrátiť negatívny demografický trend,“ uviedla výkonná riaditeľka AmCham Martina Slabejová.
Analytička Henrieta Tulejová z Advance Institute pomenovala kľúčové oblasti, ktoré budú ovplyvňovať systém zdravotníctva v nasledujúcich desiatich rokoch. „Populácia starne už dnes. Nie je to problém budúcnosti. V roku 2004 tvorilo obyvateľstvo vo veku 65 a viac rokov 11,6 percenta populácie, v roku 2014 sa zvýšil podiel na 14 percent, v roku 2024 už dosiahol 18,8 percenta a bude ďalej rásť. To spôsobí, že slovenské zdravotníctvo bude v najbližších desaťročiach čeliť nedostatku zdravotníckeho personálu, naproti tomu rastúcemu počtu pacientov a výraznému nedostatku zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení,“ ozrejmila. Cielene preto podľa nej treba začať podporovať opatrenia a investície pre kvalitnú a dostupnú starostlivosť nielen o starnúcu populáciu. Za jedno z riešení považuje aj posilnenie financovania zdravotníctva zo súkromných zdrojov, upratanie poplatkov v ambulantnej starostlivosti a vytvorenie priestoru pre úhrady za nadštandardné služby.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) poznamenal, že starnutie populácie je trend, ktorý nemožno zmeniť, no možno zmeniť to, ako naň reagovať. „Ak chceme udržať produktivitu a ekonomickú stabilitu krajiny, musíme investovať do zdravia ľudí v každom veku, od podpory prevencie a skorého záchytu ochorení, cez dostupnosť inovatívnej liečby až po rozvoj digitálnych riešení a umelej inteligencie. Zdravie nie je len sociálna téma, je to kľúčová ekonomická investícia do budúcnosti Slovenska,“ povedal.
Odborníci poukázali na to, že chorobnosť sa netýka len staršej populácie, ale aj mladších ľudí vrátane pacientov s onkologickými či kardiovaskulárnymi ochoreniami. Je preto podľa nich nevyhnutné nastaviť zdravotnícky a sociálny systém tak, aby podporoval zdravie a pracovnú schopnosť aj vo vyššom veku, udržal populáciu čo najdlhšie v čo najlepšom zdravotnom stave a zároveň zabezpečil kvalitnú starostlivosť pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. „Rezort práce vidí ako účinný nástroj na zvládnutie týchto zmien zavedenie zásad vekového manažmentu, a to prostredníctvom národného projektu Vekový manažment: práca prispôsobená životným etapám. Cieľom projektu je nastaviť podmienky na zavedenie vekového manažmentu do firemnej kultúry podnikov vo všetkých sektoroch hospodárstva. Zároveň sa zameriava na podporu udržania seniorov v zamestnaní a prispôsobeniu pracovného prostredia ich potrebám,” ozrejmil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.