Starosta Ďapaloviec: Statici navrhujú zbúranie niektorých domov v obci

Ďapalovce 13. októbra (TASR) - Niektoré domy v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou, ktorú ako jednu z viacerých zasiahlo pondelkové (9. 10.) zemetrasenie, navrhujú statici zbúrať. V piatok to uviedol starosta obce Ján Cmár.



"Statici dokončili prácu, bolo to predbežné statické posúdenie. Výsledkom je rozhodnutie o piatich domoch, ktoré označili ako neobývateľné a navrhujú ich zbúrať. Ďalšie odporúčanie je, že ak sa majiteľ rozhodne nejakým spôsobom to opraviť, lebo niektoré sú také, že sú opraviteľné, otázka je výška nákladov, či nový dom by nebol lacnejší než oprava, vyžaduje si to potom spracovanie statického posudku a celej dokumentácie. Dva domy máme také, ktoré sú podľa predbežných posudkov odporúčané zbúrať od druhého poschodia po strechu, lebo prvé poschodie je staticky dobre a to ostatné nie," povedal Cmár.



Ako pokračoval, zriadili transparentný účet, na ktorý môžu ľudia prispievať a obec tiež komunikuje s viacerými nadáciami. "Hľadáme možnosti, ako sa dá pomôcť, uvidíme, čo sa nám, ako a kedy podarí," doplnil starosta s tým, že z financií na transparentnom účte určite budú vedieť ľuďom pomôcť.



Východ Slovenska zasiahlo v pondelok (9. 10.) zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Úmrtia ani zranenia nie sú hlásené. Vo viacerých obciach však evidujú materiálne škody. Najhoršie zasiahnuté sú obce Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica. Škody sú však aj v ďalších obciach. Mimoriadna situácia platí v celom Prešovskom kraji.