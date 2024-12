Starosta Lamoš kritizuje vodičov po uzavretí mosta na Hradskej

Bratislava 8. decembra (TASR) - Starosta bratislavských Podunajských Biskupíc Roman Lamoš kritizuje vodičov, ktorí po uzavretí mosta na Hradskej ulici vo Vrakuni pre jeho komplexnú modernizáciu nevyužívajú obchádzkovú trasu, ale krátia si cestu aj cez trávnaté plochy či chodníky. Hovorí o ignorantstve a arogancii. Vodičom odkazuje, aby jazdili tadiaľ, kadiaľ im to umožňuje dopravná značka.



"Keď sa zatváral most na Hradskej, trochu som tušil, že vodiči budú v prípade komplikovanej dopravnej situácie hľadať a vymýšľať rôzne špekulatívne skratky a manévre. Keď však vidím, čoho sú niektorí schopní, očividne som týchto špekulantov podcenil," konštatuje Lamoš na sociálnej sieti.



Poukazuje na to, že napríklad medzi Geologickou a Podunajskou ulicou si urobili niektorí vodiči skratku cez trávnatú plochu a nový chodník, ktorý tam nedávno vybudovali. V tejto súvislosti pripomína, že zelené plochy slúžia na to, aby sa tam hrali deti a že chodníky patria peším či mamičkám s kočíkmi. Aby mestská časť zabránila zmene zelene na "tankodrom" a aby zabránila prípadnému nešťastiu, osadila na inkriminovanom mieste na obdobie rekonštrukcie mosta betónové zábrany.



"Spolu s magistrátom, Vrakuňou a políciou sme sa snažili nájsť čo najmenej bolestivé zmeny v organizácii dopravy, aby nedochádzalo k rozsiahlym zápcham. Situáciu pozorne sledujeme a v prípade potreby máme pripravené aj ďalšie riešenia," podotýka Lamoš.



Hlavné mesto uzavrelo 29. novembra most na Hradskej ulici vo Vrakuni pre jeho nevyhnutnú komplexnú modernizáciu. Mestská hromadná doprava (MHD) a chodci môžu využívať neďaleké dočasné premostenie Malého Dunaja. Pre vodičov smerujúcich z Vrakune do ostatných mestských častí vedie trasa po Popradskej ulici. Obyvateľom okolitých obcí odporúča hlavné mesto i mestské časti Vrakuňa a Podunajské Biskupice dotknuté dopravnými obmedzeniami využívať D4/R7. Termín ukončenia prác je stanovený na december 2025.



Most na Hradskej ulici, postavený v roku 1962, nebol dlhšiu dobu v dobrom stave. Jeho komplexná modernizácia si vyžiada úplné rozobratie celého mosta aj nosných pilierov. V máji na moste vyhlásilo hlavné mesto mimoriadnu situáciu. Zároveň bol zakázaný prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony s výnimkou MHD.



O obnovu mosta žiadala magistrát mestská časť Vrakuňa. V roku 2022 prešiel komplexnou prehliadkou a stavebno-technický stav mosta bol v stupni VI, čo podľa technických podmienok znamená veľmi zlý.