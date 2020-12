Starosta Miloslavova: Nie som zadržaný a ani o mne súd nerozhoduje

Bratislava 12. decembra (TASR) – Starosta obce Miloslavov (okres Senec) Milan Baďanský bol v rámci policajnej akcie Konzultant, pri ktorej zadržali viacerých starostov obcí z Bratislavského kraja, predvedený na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Potvrdil to pre TASR s tým, že polícii podal vysvetlenie, poskytol podklady k jednému projektu a polícia jeho vysvetlenie prijala. Odmieta preto medializované informácie, žeby mal byť medzi zadržanými.



"Nie som zadržaný a o mojej osobe nerozhoduje Špecializovaný trestný súd. Televízia Markíza spomína nesprávne starostov práve tých troch obcí, ktorí zadržaní neboli, a nie tých, ktorí zadržaní boli," uviedol pre TASR Baďanský. Vzhľadom na široký dosah tejto informácie podľa neho dochádza k poškodzovaniu jeho dobrého mena a bezdôvodnej viktimizácii na sociálnych sieťach. Podľa piatkových (11. 12.) informácií televízie Markíza sú zadržané osoby z obcí Čataj, Most pri Bratislave a Miloslavov.



Policajný vyšetrovateľ obvinil sedem osôb vrátane viacerých starostov z obcí Bratislavského kraja. Zadržaní boli Národnou kriminálnou agentúrou v rámci akcie Konzultant, ktorá súvisí s vyšetrovaním trestných činov machinácie pri verejnej dražbe i verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov EÚ. "Súčasne so zadržaním osôb sme vykonali aj prehliadky na niekoľkých obecných úradoch. Na štyroch zadržaných obvinených vyšetrovateľ podal prokurátorovi podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie," uviedla polícia na sociálnej sieti.



Špecializovaný trestný súd v Pezinku v sobotu rozhoduje o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať osoby zadržané v rámci tejto policajnej akcie.