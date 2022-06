Starostka Karlovej Vsi D. Čahojová bude opätovne kandidovať

Bratislava 20. júna (TASR) - Súčasná starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová sa bude opätovne ako nezávislá kandidátka uchádzať o post. Pre TASR potvrdila kandidatúru v jesenných komunálnych voľbách.



"V Karlovej Vsi sa nám podarilo vybudovať tvorivý kolektív ľudí oddaných spoločnému dielu, výsledkom našej práce je stúpajúca kvalita života v našej časti mesta. Bolo by škoda riskovať stratu kontinuity," uviedla Čahojová o svojej motivácii kandidovať.



Priznáva zároveň, že plánov do nasledujúceho obdobia je veľa. Medzi najdôležitejšie patrí zariadenie pre seniorov na Borskej ulici, ktoré je už vo fáze projektovania, no zďaleka nebude stačiť. Preto v Karlovej Vsi plánujeme už ďalšie v spolupráci s hlavným mestom z plánu obnovy," avizovala. Upozornila tiež na nevyhnutnosť dobudovať nové parkoviská, chodníky či športoviská. "Potrebujeme tiež dokončiť veľkú rekonštrukciu Základnej školy A. Dubčeka," dodala.



Čahojová stojí na čele karloveskej samosprávy už druhé volebné obdobie, prvýkrát bola zvolená v roku 2014.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.