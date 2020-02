Puškáčová: Starostlivosť o deti s rakovinou je v SR na vysokej úrovni

Bratislava 12. februára (TASR) - Slovensko patrí medzi krajiny s najlepšou starostlivosťou o detských onkologických pacientov. Na stredajšej tlačovej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej onkológie, ktorý pripadá na sobotu (15. 2.), to povedala prezidentka Sekcie detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti Judita Puškáčová.



Za rok v krajine diagnostikujú rakovinu asi 180 deťom a po úrazoch je u nich druhou najčastejšou príčinou smrti. Úspešne sa darí vyliečiť 80 až 83 percent detí s rakovinou. "Primárnym spôsobom liečby je kombinovaná chemoterapia a väčšina pacientov sa lieči v rámci veľkých medzinárodných skupín a štúdií. Prostredníctvom videokonferencií spolupracujeme napríklad s detskou nemocnicou vo Philadelphii v Spojených štátoch amerických, ktorá patrí medzi najúspešnejšie na svete v liečbe detských onkologických ochorení," uviedla prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Alexandra Kolenová. Zdôrazňuje dôležitosť včasnej a presnej diagnostiky a kvalitnej liečby.



Najčastejším onkologickým ochorením u slovenských detí je akútna lymfoblastová leukémia (ALL), ktorú ročne diagnostikujú približne 30 detským pacientom. "Slovensko používa v súčasnosti takzvaný medzinárodný protokol na liečbu detí a adolescentov s ALL, na ktorom participujeme spoločne s Nemeckom, Talianskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Českom, Izraelom a Austráliou. Tento sa snaží optimalizovať a individualizovať liečbu s využitím postupov ušitých na mieru každého pacienta," dodala Kolenová. "Musíme si získať dôveru rodičov, preto v diagnostike musíme mať istotu. Preto je dôležité komunikovať s odborníkmi na Slovensku i v zahraničí," vysvetlila.



"Kým vo vyspelých krajinách sa vylieči 80 percent detí s rakovinou, v rozvojových krajinách je to iba 20 percent," uviedla Puškáčová. "U detí sú zhubné ochorenia oveľa agresívnejšie. Výsledky liečby by nemali závisieť na tom, v akej krajine dieťa žije," hovorí.



Svetová zdravotnícka organizácia preto v roku 2018 spustila iniciatívu Global Initiative for Childhood Cancer, ktorá apeluje na zlepšenie starostlivosti a dostupnosti liečby rakoviny v jednotlivých krajinách. Cieľom kampane je do roku 2030 dosiahnuť celosvetovo aspoň 60-percentnú mieru vyliečenia rakoviny u detí, čo je približne dvojnásobok súčasného stavu. Počas nasledujúceho desaťročia by to znamenalo približne jeden milión zachránených detských životov.



Nezisková organizácia Deťom s rakovinou založená rodičmi vyliečených detí realizuje aktivity na vzdelávanie zdravotníckeho personálu, šírenie osvety, modernizovanie prostredia zdravotníckych zariadení a tiež pomoc rodinám počas liečby. Spoluzakladateľ a člen dozornej rady Deťom s rakovinou Peter Mitura v stredu odovzdal trom slovenským centrám, zameraným na liečbu detských onkologických pacientov, certifikáty na finančné prostriedky pre zvýšenie komfortu rodičov, ktorí počas liečby trávia väčšinu času s deťmi na klinike. Vďaka projektu Posteľ za peňaženku organizácia zabezpečí rozkladacie kreslá, ktoré budú v noci slúžiť ako rodičovské lôžka na Klinike detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty a NÚDCH v Bratislave, oddelení detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.