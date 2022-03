Starostlivosť o mokrade do roku 2024 by mala stáť vyše 20 miliónov eur

Bratislava 31. marca (TASR) - Starostlivosť o mokrade v rokoch 2022 až 2024 by mala stáť vyše 20 miliónov eur. Akčný plán pre mokrade na najbližšie dva roky predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Obsahuje štyri strategické zámery, 18 cieľov a 63 opatrení.



Program starostlivosti o mokrade Slovenska je základným strategickým dokumentom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Ramsarského dohovoru, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990. "Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024 je zameraný na štyri strategické zámery: riešiť príčiny úbytku a degradácie mokradí, zabezpečiť efektívnu ochranu a manažment sústavy ramsarských lokalít, ako aj múdre/udržateľné využívanie všetkých mokradí a podporovať uplatňovanie a realizáciu opatrení," uvádza envirorezort v materiáli.



Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom projektov plánuje zvýšiť kapacitu orgánov a organizácií ochrany prírody. Zabezpečovať majú úlohy súvisiace s implementáciou Ramsarského dohovoru a starostlivosť o mokrade. Navrhuje tiež zvýšiť počet vyškolených pracovníkov profesionálnej stráže prírody a zvýšiť kontrolu v mokradiach.



Jednou z úloh je zlepšenie podmienok pre prežívanie a prirodzené rozmnožovanie pôvodných druhov rýb vo voľných vodách. Podporiť by sa mali aj umelé odchovy a vysadzovanie pôvodných druhov rýb. Mali by sa vytvárať a posilniť generačné stáda a na pôvodné lokality by sa mali repatriovať najmä ohrozené druhy. Do strategických dokumentov na rozvoj turizmu by mali byť zapracované opatrenia pre mäkké formy cestovného ruchu v oblastiach bohatých na mokrade.



"Ďalšími záväzkami je zabezpečenie udržateľného využívania a starostlivosť o ostatné mokrade, ochrana mokradí prostredníctvom chránených území, podpora výchovy, vzdelávania, výskumu a manažmentu mokradí a medzinárodná spolupráca," poukázalo MŽP.



Slovensko prihlásilo v rámci ramsarských lokalít 14 mokradí: Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, mokrade Oravskej kotliny, mokrade Turca, Moravské luhy, Parížske močiare, Poiplie, rieka Orava a jej prítoky, Senné rybníky, Šúr a Tisa.