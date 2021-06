Starostovia a primátori začali so vzdelávaním v oblasti samosprávy

Bratislava 26. júna (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) začiatkom jari vstúpilo do spolupráce, ktorej výsledkom je aktuálne začaté dvojsemestrálne štúdium so zameraním na oblasť samosprávy a štátnej administratívy, ukončené medzinárodne uznávaným titulom MBA. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Štúdium sa začalo v sobotu v Bratislave oficiálnym otvorením za účasti takmer dvoch desiatok starostov, primátorov a pracovníkov obecných a mestských úradov. Ide o vzdelávací projekt ZMOS a Central European Education Institute so zahraničnými univerzitami a inštitúciami.



Študijný program je podľa Kaliňáka orientovaný na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a praktickými skúsenosťami a využíva princíp riešenia osobnej zákazky a konkrétneho problému či projektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho zovšeobecnenia. Absolvent získa informácie o aktuálnych a moderných trendoch v oblasti miestnej samosprávy a štátnej správy, ako aj o vzájomných vzťahoch, kompetenciách, právomociach, koordinácii a súčinnosti.



Riaditeľ Central European Education Institute Ľudovít Hucík poukázal na aktuálnosť a jedinečnosť študijného projektu, ktorý v úzkej spolupráci so ZMOS reaguje na aktuálne potreby zvyšovania vzdelanostnej úrovne, orientovaný na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami. "V dnešnej dobe sa zanedbáva vzdelávanie ako také. Kvalita výkonu závisí aj od stupňa vzdelania. Teraz vytvárame priestor pre členov ZMOS, a to nielen pre štatutárov miest a obcí, ale aj pre prednostov či pracovníkov obecných a mestských úradov. V témach, ktoré tvoria verejný život, sa môžu dovzdelať, respektíve si zvýšiť kvalifikáciu. To je cieľom tejto našej novej spolupráce," uzavrel predseda ZMOS Branislav Tréger.