Starostovia Budapešti a Varšavy zvažujú spojenie síl, volajú i Valla

Varšava 30. októbra (TASR) - Proeurópski starostovia Budapešti a Varšavy uvažujú nad spojením síl proti nacionalistickým stranám vládnucim v Maďarsku a Poľsku a vyzvali aj primátorov českého a slovenského hlavného mesta, aby sa k nim pridali. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Podľa pozorovateľov strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána a poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) vytvorili stredoeurópsky typ neliberálnej demokracie, ktorá spôsobuje napätie vo vzťahoch s Európskou úniou.



Stredoľavý politik Gergely Karácsony dosiahol tento mesiac šokujúce víťazstvo vo voľbách starostu maďarskej metropoly Budapešť a zasadil tak prvý volebný úder Orbánovi od jeho nástupu k moci v roku 2010, píše agentúra AFP.



Centrista Rafal Trzaskowski sa stal starostom poľského hlavného mesta Varšava koncom minulého roka, keď porazil kandidáta strany PiS.



Obaja starostovia diskutovali o spolupráci medzi hlavnými mestami Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska, povedal Karácsony pre poľský liberálny denník Gazeta Wyborcza.



"V každej z našich krajín nás vlády odďaľujú od európskeho stredu a vzdorujú tomu iba veľké mestá," uviedol Karácsony.



"V každom z našich štyroch hlavných miest sú progresívni starostovia, čo poskytuje dokonalý základ pre spoluprácu," dodal maďarský politik.



Štyri metropoly by sa mohli zjednotiť a vytvoriť tlak na Brusel, aby "posielal viac európskych peňazí priamo do veľkých miest" a obchádzal centrálne vlády, vysvetľoval Karácsony.



Varšava a ďalšie veľké mestá v Poľsku, kde neraz stoja vo vedení politici spriaznení s opozíciou, vyhlasujú, že dostávajú zo štátnych pokladníc nedostatočné sumy financií.



"Je to zaujímavý nápad, ktorý si zaslúži, aby sa o ňom diskutovalo," povedal v stredu hovorca Varšavy Kamil Dabrowa pre AFP.



Dabrowa uviedol, že starostovia plánujú ďalšie diskusie 8. novembra v nemeckom hlavnom meste Berlín počas slávností pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru.



Primátor českého hlavného mesta Praha Zdeněk Hřib, člen protisystémovej strany Piráti, v stredu pre AFP uviedol, že "iniciatívu privítal".



Primátor slovenskej metropoly Bratislava Matúš Vallo bol opatrný a vyhlásil, že je "ťažké" vyjadriť sa ku Karácsonyho iniciatíve, lebo financovanie veľkých miest je v každej krajine odlišné.