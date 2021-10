Starostovia za KDH vyzývajú vládu, chcú aby s nimi komunikovala

Poprad 14. októbra (TASR) – Starostovia obcí a miest za mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzývajú vládu SR, aby s nimi komunikovala a neobchádzala ich. Ako tvrdia, témy ako je plánovaná reforma nemocníc alebo súdna mapa mohli byť lepšie komunikované, a tak prijaté verejnosťou. Výzvu vo štvrtok v Poprade počas stretnutia lídrov samospráv za KDH podpísalo 70 zástupcov, ďalší sa pridajú postupne.



Podľa predsedu KDH Milana Majerského samosprávy pomohli štátu počas testovania na ochorenie COVID-19 a sú nápomocné i pri očkovaní. "Teraz je na rade vláda, aby pomohla starostom, ktorí tiež potrebujú pomoc. Vláda by si mala uvedomiť, že starostovia sú ich rovnocenným partnerom,“ uviedol Majerský. Ako povedal, často sú obchádzané Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únia miest Slovenska, ako aj Združenie samosprávnych krajov SK8.



"Je to výzva, v ktorej vyzývame vládu na komunikáciu. Chceme byť plnohodnotným článkom v spolupráci s vládou, aby sme pripravili lepší život pre ľudí, ktorí žijú v regiónoch,“ vysvetlil Majerský.



Starostu Michala Strnála z Oravskej Polhory, ktorá má takmer 4000 obyvateľov, trápi nízka úroveň a miera vzájomnej komunikácie medzi starostami a vládou SR. "Považujeme za veľmi potrebné vyzvať vládu SR, aby viac komunikovala všetky dôležité problémy práve so zástupcami samospráv, aby sme sa nedozvedali, že nám idú niekde zrušiť súd alebo obmedziť počet akútnych lôžok v nemocniciach, či na územiach našich obcí a miest idú vyhlasovať nové chránené územia bez toho, aby to ľudia v dotknutom území vedeli,“ skonštatoval.



"Výzva sa týka predovšetkým toho, aby si vláda SR uvedomila, že v samospráve má veľmi zodpovedného a veľmi vzdelaného partnera, ktorého je dobré osloviť predtým, ako čokoľvek rozhodne, pretože si ušetrí paniku, komplikácie a vzdor samosprávy,“ doplnila starostka obce Radatice Gabriela Viazanková.