Starostu či poslancov si budú 9. septembra voliť občania 28 obcí

Bratislava 25. augusta (TASR) - V septembri sa budú okrem parlamentných volieb konať v niektorých obciach aj komunálne voľby. Starostu či poslancov zastupiteľstiev si budú občania voliť 9. septembra v 28 obciach. Pôvodne sa mali konať v 32 obciach, no v troch nikto nepodal kandidátnu listinu a v jednej obci odstúpil kandidát. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.



Voľby do orgánov samosprávy obcí sa z dôvodu nepodania kandidátnych listín nebudú konať v obci Kvačany, Brezovec a Starina. V obci Drňa sa voľby nevykonajú z dôvodu vzdania sa jediného kandidáta na starostu.



Starostu i poslancov by si mali 9. septembra vyberať v obciach Haluzice, Dolné Semerovce a Michalková. Starostu budú voliť v obciach Dlhá, Brunovce, Slavnica, Hrlica, Svinia, Vyšný Mirošov, Vojany, Bystrany, Žehra, Uhliská, Chanava, Šimonovce, Širkovce, Kosihy nad Ipľom a Šarišská Poruba. Poslanca alebo poslancov si majú v septembri voliť v Dolnom Kubíne a v obciach Malé Borové, Veľké Borové, Báhoň, Trenčianska Teplá, Veľké Chyndice, Vysoká nad Kysucou, Bobrovček, Baláže a Šarišské Bohdanovce.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, z rôznych dôvodov sa musia opakovať, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.