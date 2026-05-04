Štartujú krajské kolá Školského pohára SFZ, hrá sa o SUPERfinále 2026
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - V poradí 13. ročník najväčšieho školského turnaja na Slovensku, Školského pohára SFZ 2025/2026, vstupuje do predfinálnej fázy. Sériu 14 futbalových turnajov na úrovni krajských kôl chlapcov a dievčat druhého stupňa základných škôl odštartuje Košický kraj v utorok 5. mája krajským finále dievčat v Trebišove. V stredu (6.5) sa uskutoční v Banskej Bystrici – Radvani turnaj dievčat Banskobystrického kraja. V celoslovenskom SUPERfinále sa 2. a 3. júna 2026 v Poprade predstaví 16 najúspešnejších družstiev z krajských kôl.
V jednom kraji – Trenčianskom – sa krajské kolá chlapcov i dievčat uskutočnili už v novembri minulého roka. Účasť vo finále si vybojovali chlapci zo Základnej školy L. Novomeského 11 v Trenčíne a dievčatá zo Základnej školy Štúrova 18 v Myjave. O zvyšných 14 účastníkoch sa rozhodne v rámci 14 krajských kôl (7 chlapčenských a 7 dievčenských). Súťaž sa teší medzi školami veľkej popularite, aj v tomto ročníku sa do nej zapojilo okolo 10-tisíc žiakov a žiačok z 950 základných škôl, pričom chlapčenských tímov bolo 950 a dievčenských 415.
„Už v úvodnej fáze súťaží – kvalifikačných či okresných kolách – sme videli zo strany chlapcov i dievčat veľké nadšenie, súťaživosť, a predovšetkým radosť z hry. Veríme, že v tomto duchu sa ponesú aj krajské kolá, z ktorých vzídu finalisti. Podobne, ako to bolo v okresných kolách, aj v nich získajú víťazné školy i organizátori turnajov od SFZ športový materiál,“ uviedol pre oficiálny web SFZ Cyril Janoško, koordinátor grassroots futbalu SFZ.
Primárnym cieľom súťaže je prostredníctvom futbalu ponúknuť žiakom a žiačkam príležitosť pre osobnostný a športový rast, podporovať tímového ducha, fair play a rozvíjať ich sociálne zručnosti. Zároveň ich motivovať k vytváraniu pozitívneho vzťahu ku športu ako súčasti zdravého životného štýlu. Sekundárnym cieľom je vyhľadávanie športovo talentovaných jednotlivcov (chlapcov a dievčat) v rámci školskej futbalovej súťaže s cieľom identifikovať nadané športové talenty. Tieto talenty následne podporovať a rozvíjať, aby mohli dosiahnuť svoj plný potenciál aj prostredníctvom zapojenia sa do aktivít futbalových klubov.
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR), organizátormi Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Regionálne úrady školskej správy (RUŠS), Centrá voľného času (CVČ) a školy. Garantom Školského pohára je Slovenský futbalový zväz (SFZ).
Program krajských kôl
Turnaje chlapcov
Trnavský kraj (Skalica): 12. 5. 2026
Prešovský kraj (Vranov nad Topľou): 12. 5. 2026
Banskobystrický kraj (Banská Bystrica – Radvaň): 13. 5. 2026
Košický kraj (Gelnica): 13. 5. 2026
Bratislavský kraj (Senec): 14. 5. 2026
Nitriansky kraj (Nitra): 14. 5. 2026
Žilinský kraj (Ružomberok): 20. 5. 2026
Turnaje dievčat
Košický kraj (Trebišov): 5. 5. 2026
Banskobystrický kraj (Banská Bystrica – Radvaň): 6. 5. 2026
Nitriansky kraj (Nitra) 14. 5. 2026
Bratislavský kraj (Senec): 14. 5. 2026
Prešovský kraj (Vranov nad Topľou): 14. 5. 2026
Žilinský kraj (Ružomberok): 19. 5. 2026
