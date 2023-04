Staš: Expolicajt Ján K. mal od Petrova alias Tigra dostať telefón

Bratislava 14. apríla (TASR) - Expolicajt Ján K., ktorý čelí podozreniam z korupcie a vynášania informácií z polície, dostal od podnikateľa Petra Petrova alias Tigra v minulosti mobilný telefón. V piatok o tom vypovedal jeho bývalý kolega Roman Staš na hlavnom pojednávaní pred samosudcom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. O tom, že Ján K. dostával za policajné informácie protihodnotu, hovorí aj obžaloba.



Na jednej z osláv sa svedok dozvedel, že mal obžalovaný dostať aj automobil. Ján K. mu mal povedať, že Petrov je jeho informátor. Staš ďalej uviedol, že sa Jánovi K. ako vedúcemu oddelenia hlásili všetky plánované akcie Národnej kriminálnej agentúry, dokým neprišla informácia o tom, že niekto vynáša informácie. "Mne z toho vyšlo, že je to Ján K.," dodal. Nemá vedomosť o tom, kedy, kde a komu mal Ján K. vyzradiť informácie o plánovaných policajných akciách.



Keď zadržali bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa, obžalovaný mal Staša inštruovať, s čím ho treba konfrontovať. "Viem, že mal informácie o tom, čo sa robí, keďže bol v pozícii vedúceho," uviedol na margo obžalovaného.



Výsluch absolvoval aj bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ján Hazucha. "Nemám vedomosť o tom, že by (Ján. K., pozn. TASR) prezradil realizáciu nejakej akcie," zdôraznil. Podotkol, že informácie o plánovanom zadržaní osôb v kauze Očistec malo veľa policajtov. "Vyplývalo to najmä z okolností výpovede Bernarda Slobodníka," dodal.



Podľa obžaloby mal Ján K. od novembra 2019 do marca 2021 prijať od Petrova alias Tigra hotovosť či mobilný telefón ako protihodnotu za poskytovanie informácií z prostredia Národnej kriminálnej agentúry. Petrovovi mal okrem iného vyzradiť informácie o pripravovaných vyšetrovacích alebo operatívnych úkonoch voči nemu i skupine takáčovcov. Petrov mal za to obžalovanému zabezpečiť i výmenu kuchynských okien na chate či kúpu a servis auta. Informácie o pripravovaných akciách Očistec či Judáš mal podľa obžaloby poskytnúť Ján K. aj ďalším neoprávneným osobám. Vinu odmieta. Na pojednávaní nie je prítomný, v Bosne a Hercegovine požiadal o azyl.