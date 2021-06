Bratislava 30. júna (TASR) - Štát bude finančne odškodňovať ľudí za to, že sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Má sa tak diať cez očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Prémia putuje do parlamentu cez pozmeňujúci návrh a sprostredkovateľský bonus musí odobriť vláda.