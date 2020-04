Štát bude testovať obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít

Štát bude od piatka (3. 4.) masívne testovať na možnú prítomnosť infekcie SARS-CoV-2 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Na stredajšom brífingu to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).



Cieľom je podľa Matoviča zistiť skutočný stav a zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu nového koronavírusu v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami.



Expert OĽaNO na rómsku problematiku a člen ústredného krízového štábu Peter Pollák doplnil, že v prvej fáze pôjde o 33 vytypovaných lokalít. V piatok sa začne v lokalitách Kecerovce, Jarovnice, Trebišov a Markušovce. Následne budú medzi vybranými lokalitami Fiľakovo, Šmuniac, Bardejov, Zborov, Spišský Štiavnik, Batizovce, Hranovnica, Nacina Ves, Krompachy, Nálepkovo, Žehra, Ochtiná. Podľa Pollákových informácií vychádzajú aj zo zistení terénnych pracovníkov a príslušníkov miestnych občianskych poriadkových služieb, že do osád sa vrátilo zo zahraničia nekontrolovane približne 1500 ľudí. "Cielene budeme chcieť testovať práve týchto navrátilcov," uviedol.



Nová splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková zdôraznila význam informovanosti ľudí z komunít. "Je dôležité, aby sme ich oboznámili s tým a presvedčili ich o tom, aké sú dôvody a význam testovania pre nich samých," uviedla. "Komunikáciu vedieme v jazykoch, ktorými hovoria, teda v rómskom, prípadne maďarskom jazyku," dodala.



Testovanie by malo trvať do 9. apríla tak, aby 10. apríla podľa výsledkov mohli byť prijaté ďalšie opatrenia. S testovaním pomôže armáda.



Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) uviedol, že už teraz sa formuje päť 13-členných tímov, ktoré budú koordinovať a zabezpečovať akciu. "Budeme kontaktovať starostov, mimovládne organizácie, miestnych lídrov, informovať o tom, čo pripravujeme,“ dodal.



V prípade, ak by sa ukázalo, že sa v prostredí niektorej z komunít šíri nákaza, podľa Matoviča budú prijaté epidemiologické opatrenia vrátane nariadenej karantény.