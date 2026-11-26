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Štát by chcel diaľnicu na Ukrajinu financovať aj z nástroja SAFE
Čerpané financie z prvého kola by Slovensko mohlo splácať desiatky rokov.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 26. novembra (TASR) - Štát by chcel diaľnicu D1 v úseku Bidovce - štátna hranica s Ukrajinou financovať aj z obranného úverového nástroja Európskej únie SAFE. Vyplýva to z informácie o spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Ľvove z 5. novembra 2026. Dokument predložilo do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo zahraničných vecí.
Podľa pripravovaného dokumentu by mala vláda zaviazať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) „v spolupráci s ministrom financií pripraviť projekt pre zabezpečenie financovania výstavby diaľnice D1 v úseku Bidovce - slovensko-ukrajinská štátna hranica a zaradiť ho do zoznamu projektov uchádzajúcich sa o finančnú podporu v rámci programu SAFE, a to v súlade s podmienkami oprávnenosti konkrétnej výzvy“. Urobiť tak má do 30. júna 2027.
Ministerstvo v dokumente skonštatovalo, že Ukrajina a Slovensko potvrdili polohu napojenia diaľnic D1 a M08 v priestore hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod. O presnej polohe aktuálne diskutujú experti. Po jej vytýčení by malo prísť k predloženiu textu dohody a k jej podpisu.
Materiál, ktorý o financovaní hovorí, je do 2. decembra v pripomienkovom konaní. Následne by mal putovať na vládu. Rezort diplomacie v ňom navrhuje aj ďalšie úlohy pre iných ministrov. Všetky sa orientujú na spoluprácu s Ukrajinou.
Minister obrany v októbri informoval, že druhé kolo európskeho nástroja SAFE by malo byť spustené v priebehu niekoľkých mesiacov. Ako dodal, Európska únia by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu.
Slovensko sa zapojilo aj do prvého kola nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo deväť investičných projektov.
V novembri minulého roka vláda schválila poskytnutie finančnej pomoci z nástroja. V nadväznosti na to zaslala Európskej komisii oficiálnu žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci, ktorej súčasťou bol národný investičný plán pre európsky obranný priemysel vypracovaný ministerstvom obrany. V januári tohto roka bol SR schválený nárok na úver v maximálnej sume 2,317 miliardy eur, z toho 347,5 milióna eur ako 15 percent predbežné financovanie.
Čerpané financie z prvého kola by Slovensko mohlo splácať desiatky rokov. Každé samostatné čerpanie peňazí podlieha desaťročnému odkladu splácania istiny a následnej 45-ročnej dobe splácania.
Podľa pripravovaného dokumentu by mala vláda zaviazať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) „v spolupráci s ministrom financií pripraviť projekt pre zabezpečenie financovania výstavby diaľnice D1 v úseku Bidovce - slovensko-ukrajinská štátna hranica a zaradiť ho do zoznamu projektov uchádzajúcich sa o finančnú podporu v rámci programu SAFE, a to v súlade s podmienkami oprávnenosti konkrétnej výzvy“. Urobiť tak má do 30. júna 2027.
Ministerstvo v dokumente skonštatovalo, že Ukrajina a Slovensko potvrdili polohu napojenia diaľnic D1 a M08 v priestore hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod. O presnej polohe aktuálne diskutujú experti. Po jej vytýčení by malo prísť k predloženiu textu dohody a k jej podpisu.
Materiál, ktorý o financovaní hovorí, je do 2. decembra v pripomienkovom konaní. Následne by mal putovať na vládu. Rezort diplomacie v ňom navrhuje aj ďalšie úlohy pre iných ministrov. Všetky sa orientujú na spoluprácu s Ukrajinou.
Minister obrany v októbri informoval, že druhé kolo európskeho nástroja SAFE by malo byť spustené v priebehu niekoľkých mesiacov. Ako dodal, Európska únia by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu.
Slovensko sa zapojilo aj do prvého kola nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo deväť investičných projektov.
V novembri minulého roka vláda schválila poskytnutie finančnej pomoci z nástroja. V nadväznosti na to zaslala Európskej komisii oficiálnu žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci, ktorej súčasťou bol národný investičný plán pre európsky obranný priemysel vypracovaný ministerstvom obrany. V januári tohto roka bol SR schválený nárok na úver v maximálnej sume 2,317 miliardy eur, z toho 347,5 milióna eur ako 15 percent predbežné financovanie.
Čerpané financie z prvého kola by Slovensko mohlo splácať desiatky rokov. Každé samostatné čerpanie peňazí podlieha desaťročnému odkladu splácania istiny a následnej 45-ročnej dobe splácania.