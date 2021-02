Štát by mal trvalo kofinancovať údržbu pamätníka Štefánika na Bradle

Bratislava 11. februára (TASR) – Štát by mal každoročne poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky - pamätníka M. R. Štefánika na Bradle. Vyplýva to z predbežnej informácie o príprave novely zákona o zásluhách M. R. Štefánika, ktorú Ministerstvo kultúry (MK) SR zverejnilo na portáli právnych predpisov slov-lex.sk.



"Základným cieľom návrhu je vytvoriť mechanizmus trvalého spolufinancovania údržby novoobnoveného areálu Bradlo s mohylou generála M. R. Štefánika, analogicky ako v prípade Národného cintorína v Martine," uvádza rezort. Štátny príspevok by mal byť maximálne vo výške finančného príspevku, ktorý vyčleňuje vo svojom rozpočte mesto Brezová pod Bradlom. Motívom iniciatívy je tiež podpora občianskej spoločnosti, ochrana pamiatkového fondu i podpora rozvoja domáceho kultúrneho turizmu.



MK pripomína, že doposiaľ mohla samospráva na údržbu národnej kultúrnej pamiatky žiadať len dotácie z dotačného systému MK Obnovme si svoj dom, na poskytnutie ktorej však nie je právny nárok. Vzhľadom na to, že v prípade pamätníka nejde o vojnový hrob, nebolo možné využiť možnosti dotačného systému ministerstva obrany ani ministerstva vnútra.



Súčasné znenie ešte federálneho zákona z roku 1990 ustanovuje len spomienkovú tabuľu v budove federálneho zhromaždenia v Prahe, pripomínajúcu zásluhy M. R. Štefánika na vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.



Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca, architekta Dušana Jurkoviča. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1968.