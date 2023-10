Štát by mal urýchlene konať v oblasti migrácie, vyzývajú organizácie

Bratislava 11. októbra (TASR) - Štát by mal urýchlene konať v oblasti tranzitnej neregulárnej migrácie. Vyzýva ho na to 11 organizácií, ktoré sa venujú migrácii, integrácii, humanitárnej a rozvojovej pomoci. Zároveň požiadali o stretnutie so zástupcami vlády SR a Ministerstva vnútra SR. TASR o tom informovali z Ligy za ľudské práva.



"Obnovené kontroly na hraničných priechodoch s Českom, Poľskom a Rakúskom, ako aj zhoršujúce sa počasie a klesajúce teploty na celom našom území spôsobili, že množstvo ľudí, ktorí mali záujem cestovať ďalej do západnej Európy, uviazli na Slovensku a potrebujú život zachraňujúce základné služby a pomoc. Medzi týmito ľuďmi sú zraniteľné osoby - ženy, deti, ľudia vyžadujúci urgentnú zdravotnú starostlivosť či obete násilia," spresnili.



Podľa organizácií sa doterajšia aktivita štátu zameriava na registráciu ľudí v migračnej situácii a nedostatočná pozornosť sa venuje ich základným potrebám a ľudským právam. Podotkli, že obdobie po registrácii sa ponechalo na samosprávy, ktoré nemajú dostatočné informácie a kapacity situáciu vyriešiť. Považujú za potrebné systematickejšie celoštátne riešenia.



Vo výzve žiadajú zabezpečenie prístupu k život zachraňujúcim službám, špeciálnu podporu pre obzvlášť zraniteľné skupiny, revidovanie a implementovanie kontingenčného plánu. Žiadajú aj o podporu samospráv v príprave riešení na lokálnej úrovni, integráciu riešenia prevádzačstva a o nastavenie citlivej komunikácie o situácii, aby sa predišlo zvyšovaniu napätia v spoločnosti.



Výzvu podpísali zástupcovia organizácií Amnesty International, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Človek v ohrození a Nadácia Milana Šimečku. Podpísali sa aj zo združenia Equita a z Ligy za ľudské práva či Mareeny. Rovnako sa zapojili aj Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Slovenský Červený kríž a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.