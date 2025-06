Štát dáva samosprávam nezmyselné byrokratické prekážky, tvrdí Šimečka

Skalica 24. júna (TASR) - Štát dáva samosprávam nezmyselné byrokratické prekážky. Na utorkovom brífingu na to poukázal predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka po tom, čo sa poslanecký klub hnutia zúčastnil na rokovaní v Senici s primátormi a starostami zo Záhoria o čerpaní eurofondov. Upozornil, že samosprávy označujú zmrazovanie eurofondov za zlyhanie štátu. Spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefom Viskupičom otvorili aj zámer investora postaviť v Skalici spaľovňu.



Čerpanie eurofondov nemá byť podľa Viskupiča predmetom politického boja. „Samospráva ‚maká’ a jednoznačne si zaslúži vyžadovaný partnerský prístup. Bolo by dobré, aby eurofondy, ktoré vyplývajú priamo zo zadania z obecných, mestských alebo krajských priorít, boli aj naozaj realizované, financované a hlavne, aby bola stabilita vo financovaní. Meniť pravidlá a uberať peniaze samospráve je jednoducho neakceptovateľné,“ uviedol.



„Rozprávali sme sa s tými, ktorých sa to dotýka. So starostami, primátormi z celého Záhoria a oni nám hovoria úplne jednoznačne - problém samospráv nie je, že nemali vymyslené a pripravené projekty. Naopak, majú plné zásobníky projektov,“ doplnil Šimečka a vyzval vládu na zmenu situácie.



Poslanec PS Michal Sabo zase kritizoval zámer spaľovne, ktorú plánuje investor postaviť neďaleko Baťovho kanálu, čo vyvolalo vlnu nesúhlasu u obyvateľov. „Veľmi kriticky vnímam, že zastupiteľstvo mesta doteraz nebolo schopné vytvoriť odbornú a otvorenú diskusiu o tomto projekte, ktorý má dosah na všetkých obyvateľov,“ skonštatoval. Avizoval ľudskú, odbornú aj politickú pomoc obyvateľom.



Šimečka tiež ohlásil, že rokovanie poslaneckého klubu v Skalici prinesie aj voľbu nového predsedu klubu. Doterajší predseda Martin Dubéci sa stal podpredsedom Národnej rady SR.