Grešová: Štát dlhodobo zlyháva v otázke kontroly množiarní

Bratislava 23. februára (TASR) - Štát dlhodobo zlyháva v otázke kontroly množiarní. Na Slovensku chýbajú prísnejšie zákony a tresty, ktoré by stopli nezodpovedných chovateľov. Uviedla to právnička iniciatívy Zvierací ombudsman Lenka Grešová.



"Regionálne úrady nemajú dostatok inšpektorov na kontrolu podmienok chovu. Kontroly sa vykonávajú len sporadicky alebo na základe podnetov. Podnety ľudí sa vyšetrujú len povrchne alebo sa uzatvárajú bez dôsledkov," skonštatovala Grešová.



Iniciatíva tvrdí, že na Slovensku v súvislosti s množiarňami neexistuje účinná legislatíva. V minulosti podnikli viacero aktivít na sprísnenie zákona v oblasti chovu a ponuky psov a mačiek na predaj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ako aj Štátnej veterinárnej a potravinovej správe. Návrhy Zvieracieho ombudsamana podľa jeho slov neboli úspešné.



Iniciatíva zdôrazňuje potrebu obnovenia spolupráce organizácií, ktoré sa venujú téme ochrany zvierat vrátane veterinárov a akademikov a dohodnutia jednotného postupu, ako situáciu s množiarňami riešiť v praxi, keďže štát ostáva nečinný. Plánuje spustiť aj koordinovanú kampaň zameranú na koniec neetického chovu.



Zvierací ombudsman chce tiež nadviazať na svoj zrealizovaný výskum chovných zariadení v minulosti a vyžiadať si údaje od Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, najmä o počte registrovaných a ohlásených chovov a o reálnom počte vykonaných kontrol. "Záznamy z kontrol budú analyzované, aby, podobne ako v minulosti, boli k dispozícii presné dáta o aktuálnom stave a aspoň približnom počte chovaných zvierat," priblížil. Ombudsman dodal, že práca na návrhu zákona o regulácii množiarní je hotová, no rozhovory s MPRV ustali. "Iniciatíva chce v roku 2025 aktívne požiadať o obnovenie komunikácie a diskutovať o možnostiach implementácie našich návrhov," deklaruje.



Ďalším problémom, na ktorý poukazuje iniciatíva, sú túlavé psy. Zodpovednosť za nich nesú obce a je to pre nich drahé. Mnohé sa podľa Zvieracieho ombudsmana svojej zodpovednosti zbavujú a túlavé psy riešia "po svojom"." Chýba systém kastračných programov financovaných z verejných zdrojov, či povinné čipovanie s lepšou kontrolou jeho plnenia. Nedostatočný je tiež mechanizmus, ktorý by zabezpečil lepšiu koordináciu medzi obcami, útulkami a štátnymi orgánmi," tvrdí.



Iniciatíva hovorí o potrebe zmapovania aktuálneho stavu útulkov, karanténnych staníc a ich kapacít s cieľom zistiť, ako si obce a štát plnia svoje povinnosti s ich financovaním. Analytická správa tak zhodnotí súčasný stav, identifikuje nedostatky a navrhne systematické kroky na zlepšenie. Na základe získaných údajov pripraví nový balíček opatrení.



Zvierací ombudsman taktiež poukázal na ochranu voľne žijúcich a chránených živočíchov, ktorá je podľa neho v kritickom stave. "Svojvoľné usmrcovanie vlkov a medveďov, so súhlasom Ministerstva životného prostredia SR, ktorého úlohou je prírodu chrániť a nie ju devastovať, prebieha bez riadneho vedeckého podkladu a narúša prirodzenú rovnováhu ekosystémov," poznamenal.



Iniciatíva plánuje pokračovať v legislatívnych návrhoch na zákaz používania živočíšnych návnad a pascí, odstrelu psov a mačiek v poľovníckych revíroch a neetického norovania líšok. Za kľúčové považuje monitorovať prípady odstrelu chránených druhov, analyzovať ich zákonnosť a spolupracovať s inými organizáciami na riešeniach, ktoré zabránia neodôvodneným zásahom do ekosystémov.