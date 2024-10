Štát odmení záchranné zložky za nasadenie počas povodní

Bratislava 23. októbra (TASR) - Štát odmení príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru za nasadenie počas povodní. Mimoriadne odmeny by malo dostať aj niekoľko ďalších štátnych zamestnancov. Dobrovoľné hasičské zbory, ktoré sa na zásahoch podieľali, dostanú finančný dar. Štát tak spolu vyplatí vyše 2,2 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda. Odmeny navrhlo vyplatiť Ministerstvo vnútra (MV) SR.



"Celkovo na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác bolo nasadených 1462 príslušníkov Policajného zboru, 660 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 19 štátnych zamestnancov a 18 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a 2024 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a dobrovoľných hasičských zborov špeciál," uviedol rezort vnútra.



Z celkovej sumy vyššej ako 2,2 milióna eur pôjde podľa materiálu z rozpočtu ministerstva vnútra asi 1,48 milióna eur. Túto časť peňazí rezort použije na odmeny pre profesionálnych hasičov a pre policajtov či iných štátnych zamestnancov.



Z dokumentu vyplýva aj to, že ďalších 721.600 eur získa rezort vnútra z prostriedkov vo Všeobecnej pokladničnej správe. Celú sumu daruje dobrovoľným hasičom, ktorí pri povodniach pomáhali.



Rezort v uznesení vlády plánuje odmeny a finančný dar vyplatiť do konca roka.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa po rokovaní vlády záchranným zložkám za nasadenie poďakoval. Spresnil, že výška odmeny pre konkrétnych hasičov, policajtov alebo dobrovoľných hasičov sa odvíja od počtu dní ich nasadenia.