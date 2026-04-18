Štát podľa My sme les nevie, kto bude analyzovať vzorky DNA medveďov
Štátna ochrana prírody pre TASR reagovala, že sa k vyjadreniam jednotlivých iniciatív priebežne nevyjadruje, keďže často vychádzajú z neúplných alebo priebežných informácií.
Bratislava 18. apríla (TASR) - Štát dodnes nevie, kto bude analyzovať vyzbierané vzorky DNA medveďov na odhad ich počtu. Po siedmich mesiacoch monitoringu sa podarilo nazbierať približne 20 percent plánovaného počtu vzoriek. Tvrdí to iniciatíva My sme les, ktorá údaje získala na základe infozákona od Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Monitoring medveďa hnedého na Slovensku podľa ochranárov prebieha v súlade s odbornými postupmi a v spolupráci s inštitúciami.
ŠOP spustila zber vzoriek medveďa v auguste 2025. Cieľom je odhadnúť veľkosť jeho populácie na Slovensku. Ambíciou bolo podľa My sme les zozbierať minimálne 7000 vzoriek a prvé výsledky mali byť známe v auguste tohto roka. Podľa údajov získaných iniciatívou eviduje ŠOP k 30. marcu 1484 vzoriek trusu a srsti medveďa. Štátni ochranári majú k dispozícii 227 vzoriek tkaniva z uhynutých alebo zastrelených jedincov, tvrdí My sme les.
„Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) hovoril o historicky najväčšom sčítaní medveďov, na príprave ktorého sa pracovalo dlhé mesiace. Ani po mesiacoch príprav a siedmich mesiacoch zberu vzoriek však štát stále nevie, kto bude genetické analýzy vykonávať,“ poznamenal Marián Hletko z iniciatívy My sme les.
Z oficiálnej odpovede štátnych ochranárov podľa Hletka vyplýva, že inštitúcia na spracovanie medvedej DNA nie je vybraná a neexistuje ani žiadna zmluva. „To výrazne ohrozuje splnenie sľubu, že výsledky budú známe do konca augusta 2026,“ myslí si.
Štátna ochrana prírody pre TASR reagovala, že sa k vyjadreniam jednotlivých iniciatív priebežne nevyjadruje, keďže často vychádzajú z neúplných alebo priebežných informácií. „Monitoring medveďa hnedého na Slovensku prebieha v súlade s odbornými postupmi a v spolupráci s relevantnými inštitúciami. Ide o komplexný proces, ktorý si vyžaduje čas, precíznosť a dôkladné odborné vyhodnotenie, pričom priebežné výsledky nie je možné interpretovať bez ich zasadenia do celkového rámca výskumu,“ ozrejmili ochranári.
ŠOP deklarovala, že k detailom projektu vrátane počtu vyzbieraných vzoriek, metodiky aj analýzy DNA, sa vyjadrí po spracovaní a vyhodnotení dát.
ŠOP spustila zber vzoriek medveďa v auguste 2025. Cieľom je odhadnúť veľkosť jeho populácie na Slovensku. Ambíciou bolo podľa My sme les zozbierať minimálne 7000 vzoriek a prvé výsledky mali byť známe v auguste tohto roka. Podľa údajov získaných iniciatívou eviduje ŠOP k 30. marcu 1484 vzoriek trusu a srsti medveďa. Štátni ochranári majú k dispozícii 227 vzoriek tkaniva z uhynutých alebo zastrelených jedincov, tvrdí My sme les.
„Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) hovoril o historicky najväčšom sčítaní medveďov, na príprave ktorého sa pracovalo dlhé mesiace. Ani po mesiacoch príprav a siedmich mesiacoch zberu vzoriek však štát stále nevie, kto bude genetické analýzy vykonávať,“ poznamenal Marián Hletko z iniciatívy My sme les.
Z oficiálnej odpovede štátnych ochranárov podľa Hletka vyplýva, že inštitúcia na spracovanie medvedej DNA nie je vybraná a neexistuje ani žiadna zmluva. „To výrazne ohrozuje splnenie sľubu, že výsledky budú známe do konca augusta 2026,“ myslí si.
Štátna ochrana prírody pre TASR reagovala, že sa k vyjadreniam jednotlivých iniciatív priebežne nevyjadruje, keďže často vychádzajú z neúplných alebo priebežných informácií. „Monitoring medveďa hnedého na Slovensku prebieha v súlade s odbornými postupmi a v spolupráci s relevantnými inštitúciami. Ide o komplexný proces, ktorý si vyžaduje čas, precíznosť a dôkladné odborné vyhodnotenie, pričom priebežné výsledky nie je možné interpretovať bez ich zasadenia do celkového rámca výskumu,“ ozrejmili ochranári.
ŠOP deklarovala, že k detailom projektu vrátane počtu vyzbieraných vzoriek, metodiky aj analýzy DNA, sa vyjadrí po spracovaní a vyhodnotení dát.