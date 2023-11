Štát preplatí samosprávam mimoriadne výdavky vo výške 541.039 eur

Bratislava 9. novembra (TASR) - Štát preplatí samosprávam výdavky vo výške 541.039 eur súvisiace so záchrannými prácami počas 18 mimoriadnych situácií. Vyčlenenie financií v stredu schválila vláda.



Ohrozenie zdravia II. stupňa riešili v územnej pôsobnosti okresných úradov Košice-okolie, Poprad a Liptovský Mikuláš, smerovať tam má 8439 eur. Za výdavky pri riešení požiarov v okresoch Košice, Levoča, Prešov a Sabinov by mal štát preplatiť 19.132 eur.



Prívalové dažde spôsobili mimoriadne udalosti v územnej pôsobnosti okresných úradov Rimavská Sobota, Senica, Trnava a Čadca, na preplatenie výdavkov je vyčlenených 34.325 eur. Následky snehovej kalamity v Žilinskom okrese si vyžiadali výdavky vo výške 217.463 eur. Za záchranné práce po víchrici v okresoch Sobrance, Nitra a Bardejov preplatia samosprávam 261.679 eur.



"Finančné prostriedky sa navrhuje uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, pričom sa odporúča ich poukázať do rozpočtovej kapitoly Ministerstvo vnútra SR a následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov podľa verifikácie výdavkov na záchranné práce," dodal predkladateľ.