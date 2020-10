Štát sa chce dohodnúť so zamestnávateľmi na periodickom testovaní

Bratislava 22. októbra (TASR) - Na opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) a ktoré by mali zabrániť šíreniu pandémie nového koronavírusu by mali v ďalšej fáze nadviazať systematické kroky - periodické testovania veľkých skupín. Na tlačovej konferencii po rokovaní ÚKŠ to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).



"Chceme sa dohodnúť s veľkými zamestnávateľmi, aby v pravidelných intervaloch zabezpečili pretestovanie svojich zamestnancov. S tým istým rátame napríklad aj pri zariadeniach sociálnych služieb," uviedol Matovič. Štát podľa jeho slov zabezpečí testy, samotnú realizáciu bude mať na starosti druhá strana.



Systematické pretestovávanie by malo udržať vedomosť o vývoji a kontrolu nad možným šírením pandémie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) doplnil, že ide vlastne o priblíženie sa systému periodického testovania, ktoré musia používať profesionálni športovci v rámci piatich najvyšších líg vo futbale, hokeji, volejbale, basketbale a hádzanej. "V prípade týchto líg a chodu súťaží sa nič nemení, rád by som ale vyzval aj týchto športovcov, aby minimalizovali kontakty na nevyhnutnosť," uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).