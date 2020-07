Štát spustil online register odchytených a túlavých zvierat

Bratislava 15. júla (TASR) – Odchytené túlavé zvieratá by sa mali dostať k svojim majiteľom rýchlejšie. Štátna veterinárna a potravinová správa SR spustila elektronický register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ), do ktorého sú registrované všetky osoby schválené na odchyt túlavých zvierat, karanténne stanice a útulky. Je prístupný na webovej stránke rotz.svps.sk. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Daniel Hrežík.



Do registra sa evidujú všetky nové odchytené túlavé zvieratá v čase ich prijatia do karanténnej stanice či útulku vrátane čísla čipu, dátumu, času a miesta odchytu a fotodokumentácie. V súčasnosti sa v ňom nachádzajú údaje o zvieratách odchytených v máji, júni a júli.



"Register sprístupňuje informácie o zvieratách prijatých do útulkov a karanténnych staníc obciam aj verejnosti. Obciam poskytuje prehľad o zvieratách, ktoré boli odchytené v ich katastrálnom území, a verejnosti zjednodušuje hľadanie stratených zvierat a prípadnú adopciu," uviedol Hrežík.



Aplikácia ROTZ pozostáva z administratívnej časti prístupnej oprávneným subjektom a časti pre verejnosť. Cieľom iniciatívy je zjednotiť evidenciu odchytených a túlavých zvierat pre orgány, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o ne, a sprístupniť register verejnosti. Má pomôcť majiteľom stratených zvierat, ktorí si podľa dátumu, miesta, fotky alebo čísla čipu okamžite môžu overiť, či ich zviera bolo odchytené a prijaté do útulku alebo karanténnej stanice.