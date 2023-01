Štát odporúča absolvovať test na covid po príchode z Číny

Bratislava 10. januára (TASR) - Osobám prichádzajúcim z Číny sa po príchode odporúča absolvovať test na COVID-19. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ministerstiev zdravotníctva, dopravy, zahraničných vecí, obrany a vnútra pre cestovateľov prichádzajúcich z a do Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave. Materiál zdôrazňuje tiež význam očkovania proti COVID-19, keďže znižuje riziko závažného priebehu ochorenia.



"Zraniteľným skupinám ľudí a osobám s príznakmi respiračného ochorenia dôrazne odporúčame mať správne prekryté horné dýchacie cesty v dopravných prostriedkoch, osobitne počas letu v lietadle," radia cestujúcim. Rúška a respirátory by mali cestujúci z aj do Číny nosiť aj v preplnenom interiéri a exteriéri. Ruky si treba dezinfikovať a dodržiavať odstupy od cudzích ľudí. U leteckej spoločnosti by sa mali tiež overiť podmienky cestovania do tranzitnej, respektíve cieľovej krajiny.



V prípade pozitívneho testu po príchode z Číny je potrebné zostať doma, liečiť sa, dbať o správnu hygienu rúk a dýchacích ciest a nenavštevovať verejné priestory. "To isté odporúčame cestujúcim, ktorí sa po návrate cítia chorí," dodáva sa v materiáli.



Cestujúci do Číny by sa podľa odporúčaní mali pred odchodom uistiť, že sú kompletne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 vrátane posilňujúcich dávok. Ak sa cítia chorí, mali by zostať doma, liečiť sa, starať sa o správnu hygienu rúk a dýchacích ciest a nenavštevovať verejné priestory.



Prevádzkovatelia lietadiel a letísk by mali naďalej informovať svojich zamestnancov o význame očkovania proti ochoreniu COVID-19. Zamestnanci, ktorí priamo komunikujú s cestujúcimi, by mali byť poučení a vyzývaní, aby správne nosili ochranné rúško alebo respirátor a pravidelne vykonávali hygienu rúk, či už riadnym umývaním rúk, alebo používaním dezinfekčného prostriedku na ruky na báze alkoholu.



Leteckí dopravcovia a prevádzkovatelia medzinárodných letísk by mali taktiež informovať zamestnancov o význame očkovania proti ochoreniu COVID-19. Zvýšiť by mali frekvenciu upratovania a na dezinfekciu najmä dotykových plôch používať dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. Pracovníkom v priamom kontakte s cestujúcimi sa odporúča respirátor alebo ochranné rúško a dôsledné dodržiavanie hygieny rúk. Cestujúcich by mali prostredníctvom audiovizuálnej techniky informovať o možnostiach prevencie COVID-19.



Odporúča sa tiež uprednostniť bezkontaktné odbavovanie cestujúcich a batožiny, upraviť proces nástupu cestujúcich na palubu lietadla a výstupu z paluby lietadla s cieľom minimalizovať kumuláciu cestujúcich a minimalizovať palubný servis.