Statici obhliadajú domy v oblastiach zasiahnutých zemetrasením

Prešov 11. októbra (TASR) - Statici naďalej pokračujú v základných obhliadkach domov a ďalších stavieb, ktoré poškodilo pondelkové (9. 10.) zemetrasenie na východe Slovenska. Podľa doterajších zistení by však počet tých, ktoré aktuálne nie sú obývateľné, nemal byť veľmi vysoký. Po stredajšom rokovaní krízového štábu v Prešove to povedal predseda sekcie statiky Slovenskej komory stavebných inžinierov Viliam Hrubovčák.



"Sú avizované niektoré budovy, ktoré sú neobývateľné bez nejakého dodatočného sanačného zásahu. Už sme občanov upozornili, že musia odísť, riešiť sanáciu objektu, opravu a môžu sa vrátiť až po oprave. Ale dá sa povedať, že to číslo nie je až také obrovské," povedal s tým, že v obhliadkach budú pokračovať, kým to bude potrebné.



V súčasnosti vykonáva obhliadky sedem až osem statikov. Podľa neho tento počet aktuálne nie je dostatočný, no potreby a požiadavky sa na základe stále pribúdajúcich informácií menia v priebehu dňa. Vo štvrtok (12. 10.) sa k nim preto majú pripojiť ďalší. "Kolegovia sú veľmi ochotní a odkladajú svoju prácu, aby mohli ísť do terénu a pomôcť tým ľuďom," povedal.



Obhliadka statikom, ktorá určí, či je bezpečné dom obývať alebo sa jeho obyvatelia musia vysťahovať, môže trvať veľmi krátko alebo až niekoľko hodín. Skontrolovať by mali stovky domov.



Rozhodnutie o možnom zbúraní výrazne poškodených kostolov podľa jeho slov závisí od podrobného posúdenia statikom. "V tejto chvíli sú natoľko poškodené, že bez nejakého zásahu sme zakázali vstup a ešte dnes ideme obzrieť ďalšie kostoly, ďalšie sakrálne stavby - aby sa ľudia zhromaždení na cirkevných bohoslužbách mohli cítiť bezpečne," dodal.



Zemetrasenie malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Úmrtia ani zranenia nie sú hlásené. Vo viacerých obciach však evidujú materiálne škody. Najhoršie zasiahnuté sú obce Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica. Škody sú však aj v ďalších obciach. Mimoriadna situácia platí v celom Prešovskom kraji.