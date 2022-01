Štatisti: V decembri zomrelo predbežne na Slovensku 7500 osôb

Bratislava 26. januára (TASR) - V decembri zomrelo predbežne na Slovensku 7500 osôb. Je to takmer o 43 viac, ako bol priemer počas predošlých piatich rokov. Za celý rok 2021 počet zomretých na Slovensku podľa predbežných údajov dosiahol 73.100 osôb. Nadúmrtnosť sa v predchádzajúcom mesiaci na Slovensku pohybovala od 19 po 56 percent v rámci regiónov. Zvyšovalo ju aj ochorenie COVID-19, ktoré bolo druhou najčastejšou príčinou úmrtí v SR. Vyšší počet zomretých sa podľa predbežných dát prejavil v decembri najvýraznejšie u starších ľudí vo veku od 65 do 74 rokov, keď zomrelo o 63 percent osôb viac oproti päťročnému priemeru. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Decembrový počet zomretých bol podľa ŠÚ SR približne rovnaký ako v novembri 2021 a súčasne to bolo o niečo málo viac ako v decembri 2020, keď začínala vrcholiť druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19. "Miera nadúmrtnosti sa začala znova zvyšovať v októbri 2021, decembrové čísla boli približne na úrovni novembrových. V krajine zomrelo takmer o polovicu viac ľudí, ako zomieralo priemerne v rovnakom mesiaci v rokoch pred pandémiou," uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.



V decembri 2021 sa zmiernili rozdiely v úrovni úmrtnosti medzi krajmi SR. Nadúmrtnosť, teda zvýšený počet zomretých v porovnaní s päťročným priemerom, sa v decembri prejavila už štvrtý mesiac po sebe vo všetkých ôsmich krajoch. V šiestich bola vyššia ako v priemere za celé Slovensko.



Nárast počtu úmrtí sa pohyboval od 19 po 56 percent. Najhoršia situácia bola v Trenčianskom a Košickom kraji, v oboch zomrelo o polovicu viac ľudí ako v predošlých rokoch. Najlepšia situácia bola na konci roka 2021 v Nitrianskom kraji (nadúmrtnosť 19 percent), nasledoval Bratislavský kraj (nadúmrtnosť 31 percent).



V porovnaní s novembrovými hodnotami minulého roka sa situácia počas decembra najvýraznejšie zlepšila v Prešovskom kraji. Nadúmrtnosť medzimesačne klesla o polovicu a v poslednom mesiaci roka 2021 dosiahla približne 46 percent. Naopak, najvýraznejšie zhoršenie situácie nastalo v Trnavskom kraji, v ktorom počet zomretých v decembri prekračoval priemer o 48 percent, v novembri to bolo menej ako 30 percent.



Vyšší počet zomretých sa podľa predbežných dát prejavil v decembri najvýraznejšie u starších ľudí vo veku od 65 do 74 rokov. Situácia sa zhoršila aj u osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov), nadúmrtnosť v tejto vekovej skupine bola vyššia o 38 percent.