Štatistici: V októbri zomrelo 4601 ľudí, narástli úmrtia na COVID-19

Bratislava 25. novembra (TASR) - V októbri zomrelo 4601 ľudí, čo je štvrtý najnižší počet za posledných dvanásť mesiacov. Narástli úmrtia na ochorenie COVID-19, ktorému podľahlo takmer 150 osôb. Ide o viac než dvojtretinový medzimesačný nárast úmrtí na toto ochorenie. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v októbri 2022, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Počet úmrtí za október je podľa ŠÚ štvrtý najnižší za posledných dvanásť mesiacov. Počet zomretých bol o 4,7 percenta vyšší než priemerná hodnota rovnakého mesiaca v rokoch 2015 – 2019 pred nástupom pandémie. Celková nadúmrtnosť bola na úrovni piatich percent. Najhoršia bola v Košickom kraji, kde počet zomretých bol o viac ako 13 percent vyšší než priemer rokov 2015 až 2019.



Zo štatistík tiež vyplýva, že v tomto roku sa v porovnaní so septembrom nadúmrtnosť zhoršila v štyroch krajoch - Banskobystrickom, Trnavskom, Košickom a Prešovskom. Nižšiu úmrtnosť zaznamenali Trenčiansky, Bratislavský a Žilinský kraj. V Nitrianskom ostala rovnaká.



Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo v októbri 145 osôb, počet medzimesačne vzrástol o viac ako dve tretiny. S vyše trojpercentným nárastom sa posunula na šiestu najčastejšiu príčinu ochorení spomedzi 22, v auguste bola siedmou.



Najčastejšími príčinami smrti boli v októbri choroby obehového systému (47 %) a nádory (23 %). Tieto skupiny patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny smrti. Na choroby obehového systému zomrelo v októbri oproti priemeru rokov 2015 – 2019 o jedno percento viac osôb, pri nádoroch takmer o deväť percent menej ľudí než bol päťročný priemer. Ďalšími príčinami úmrtí boli choroby dýchacej sústavy (10 %), tráviacej sústavy (5 %) a vonkajšie príčiny úmrtí (4 %).



Úrad tiež spresnil údaje za prvých deväť mesiacov tohto roka. Skonštatoval, že od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020 do konca októbra 2022 spôsobilo toto ochorenie na Slovensku smrť vyše 21.500 osôb. V porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou výrazne menej osôb zomieralo v októbri 2022 v skupine v produktívnom veku (15 - 64 rokov). Nižší počet bol aj u osôb v predproduktívnom veku (0 - 14 rokov). Nadúmrtnosť sa prejavovala len v skupine seniorov nad 65 rokov. V októbri dosiahla takmer 12 percent, keď celkovo zomrelo približne 3600 seniorov (vyše 79 % všetkých úmrtí). Úrad skonštatoval, že na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov bol vývoj úmrtnosti v oboch podskupinách seniorov relatívne rovnaký.



Nižší počet úmrtí v porovnaní s päťročným priemerom pred nástupom pandémie zaznamenal len Trenčiansky kraj (o 4 %). Zvyšných sedem regiónov dosiahlo podľa ŠÚ nadúmrtnosť, najnižšia bola v Bratislavskom (2 %) a najvyššia v Košickom kraji (13 %).