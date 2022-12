Štatistický úrad SR: Najviac podnikateliek je v Košickom kraji

Bratislava 11. decembra (TASR) - Najviac žien podnikateliek pracuje v Košickom kraji, a to 35 percent zo všetkých podnikateľov kraja. Celkovo v ňom však podniká najmenej obyvateľov na Slovensku. Vyplýva to z minuloročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB). TASR o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Na druhom mieste je Bratislavský kraj, kde z počtu podnikajúcich obyvateľov tvoria ženy vyše 34 percent. Na treťom mieste v počte podnikajúcich žien je Banskobystrický kraj. Z počtu podnikajúcich je 32 percent žien," priblížila hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.



V oblasti priemyselnej výroby, v ktorej pracuje najviac obyvateľov SR, pracuje najviac žien v Trenčianskom kraji. Tvoria až 39 percent z celkového počtu priemyselných pracovníkov v kraji. "V Trnavskom a Nitrianskom kraji je to zhodne vyše 36 percent žien. V Prešovskom kraji je to 35 percent žien, v Žilinskom 34,4 percenta žien a v Banskobystrickom 33,6 percenta žien," doplnila hovorkyňa.



Štatistický úrad konštatuje, že za uplynulých desať rokov významne stúpol počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale tiež podiel podnikateľov. Ženy podľa neho vstúpili do nových odvetví zamestnania.