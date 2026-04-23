Štatistický úrad: Vlani na Slovensku zomrelo necelých 54.000 ľudí
Najčastejšou príčinou úmrtí s podielom 45 percent z počtu zomretých boli vlani choroby obehovej sústavy.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Vlani na Slovensku zomrelo necelých 54.000 osôb, najmenej za obdobie od výskytu pandémie COVID-19. Prevažovali opäť muži, hoci ich počet medziročne klesol, naopak, u žien mierne stúpol. Choroby obehového systému a nádory boli najčastejšou príčinou s podielom 70 percent. Úmrtia na koronavírus už boli minimálne. TASR o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Ukazovatele úmrtnosti zaznamenávajú kontinuálny pokles od roku 2021. Posledné tri roky potvrdili, že pandémia narušila predchádzajúcu relatívne stabilnú úroveň úmrtnosti len dočasne a aktuálne sa hodnoty vrátili na úroveň predpandemických dlhodobých priemerov,“ skonštatovala Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.
V štyroch z ôsmich krajov zomrelo menej osôb ako priemerne v rokoch pred pandémiou (Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický a Bratislavský kraj). Šesť z ôsmich krajov zaznamenalo medziročný pokles počtu zomretých, s výnimkou Prešovského a Košického kraja.
Naďalej prevažovali muži, ktorí tvorili 51,3 percenta všetkých zomretých. Kým celkový počet zomretých vlani klesol, tento pokles sa podľa úradu týkal výlučne mužov. Počet úmrtí klesol na 27.500, čo bolo o 407 menej ako v roku 2024. Naopak, počet zomretých žien mierne vzrástol. Zomrelo ich 26.100, teda o 51 viac než v roku 2024.
„Ženy sa na Slovensku dlhodobo dožívajú v priemere vyššieho veku, čo v starších vekových skupinách populácie spôsobuje ich výraznú prevahu nad mužmi. Hoci naďalej zomiera viac mužov, v strednej dĺžke života sa ženám postupne približujú,“ poznamenala Podmanická.
Zatiaľ čo u starších ročníkov podľa úradu dozvuky pandémie v úmrtnosti pretrvávajú, u ľudí v produktívnom veku nastal „priaznivý vývoj“. V posledných dvoch rokoch došlo k poklesu úmrtí osôb v produktívnom veku (15 až 64-roční). Úmrtia v tejto vekovej kategórii medziročne klesli o štyri percentá a oproti rokom pred pandémiou o 19 percent.
Najčastejšou príčinou úmrtí s podielom 45 percent z počtu zomretých boli vlani choroby obehovej sústavy. Zomrelo na ne 24.100 osôb. V medziročnom porovnaní ich počet klesol o 0,5 percenta, v porovnaní s predpandemickým priemerom bol nižší o 5,5 percenta. Nádory boli aj v roku 2025 druhou najčastejšou príčinou smrti, tvorili štvrtinu všetkých úmrtí a zomrelo na ne 13.300 ľudí. Počet úmrtí na túto diagnózu sa medziročne takmer nezmenil a v porovnaní s priemerom pred pandémiou klesol o 2,6 percenta. Tretie miesto v rebríčku príčin smrti patrilo chorobám dýchacej sústavy s podielom takmer deväť percent zo všetkých úmrtí.
